Yates holt Gesamtsieg​: Zimmermann bei Deutschland-Tour knapp am Podium vorbei​

Zimmermann bei Deutschland-Tour knapp am Podium vorbei

Stuttgart Georg Zimmermann hat bei der Deutschland Tour der Radprofis knapp das Podium verpasst. Der Gesamtsieg ging den den Briten Adam Yates.

Georg Zimmermann keuchte, er strampelte und quälte sich zu einer allerletzten Attacke - doch dieser einen vermaledeiten Sekunde jagte er vergeblich hinterher. Auf der fordernden Schlussetappe der Deutschland Tour schaffte es der Radprofi nach seinem wilden Ritt vom Samstag als Tagesdritter denkbar knapp nicht aufs Podium. Dennoch: Mit dem vierten Platz in der Gesamtwertung konnte er nach rund 700 Kilometern zwischen Weimar und Stuttgart sehr zufrieden sein.

„Ich bin super happy mit meiner Leistung“, sagte der Augsburger abgekämpft im ZDF, „es war ein sehr schnelles, hart gefahrenes Rennen. Perfekt.“ Er hatte im Zielsprint am Sonntag sogar vorne gelegen, doch Tagessieger Pello Bilbao (Spanien) und der Portugiese Ruben Guerreiro rauschten noch vorbei.

Zimmermann, 24, hatte einen „Rundumschlag“ von Platz fünf aus angekündigt. Eine Sekunde trennte ihn beim Start von Rang drei, das sollte doch zu machen sein! Aber die Attacken setzte beim Gesamtsieg des Briten Adam Yates zunächst ein anderer: Vorjahres-Champion Nils Politt, Etappengewinner bei der Tour de France , griff ohne Rücksicht auf Verluste an. Eine zwölfköpfige Ausreißergruppe halbierte der Kölner mit einem weiteren Antritt.

So richtig ernst wurde es allerdings erst, als es in Stuttgart zum ersten Mal den steilen Herdweg hochging. Jakob Geßner (Erfurt) gewann am Ende das blaue Bergtrikot, Nils Politt wurde vom Feld geschluckt. Und Zimmermann fehlten drei Sekunden zum Podestplatz.