Vuelta Evenepoel im Zeitfahren vor Vingegaard – Ganna siegt

Remco Evenepoel hat das Duell im Zeitfahren auf der zehnten Etappe der 78. Vuelta gegen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard klar für sich entschieden. Am Dienstag fuhr der belgische Zeitfahr-Weltmeister knapp eine Minute eher über die Ziellinie als der dänische Radprofi, der bei der Frankreich-Rundfahrt im Juli einen vorentscheidenden Zeitfahr-Sieg im Titel-Duell mit Tadej Pogacar eingefahren hatte. Der Italiener Filippo Ganna, Zeitfahr-Weltmeister von 2020 und 2021, holte in der spanischen Stadt Valladolid in 27:39 Minuten den Tagessieg.