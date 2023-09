Premium-Tag für Jumbo-Visma Elfter Vuelta-Etappensieg für Roglic – Kuss übernimmt Führung

Giro-Sieger Primoz Roglic hat seinen insgesamt elften Vuelta-Etappensieg geholt und damit die Ambitionen auf den vierten Gesamtsieg unterstrichen. Der Slowene setzte sich nach der Kletterpartie am Xorret de Cati auf der achten Etappe am Samstag im Schlusssprint gegen den belgischen Titelverteidiger Remco Evenepoel durch und sicherte sich damit auch zehn Bonussekunden. Das Rote Trikot des Gesamtersten übernahm Roglics Teamkollege Sepp Kuss, der damit den erfolgreichen Tag des Rennstalls Jumbo-Visma perfekt machte. Denn auch der dänische Tour-Champion Jonas Vingegaard blieb als Fünfter in Schlagdistanz zur Spitze.