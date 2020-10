Deutsches Aufgebot : Geschke und Zimmermann bei Vuelta im CCC-Team

Köln Während Simon Geschke schon reichlich Erfahrung bei den großen Rundfahrten hat, wird es für den jungen Georg Zimmermann die erste sein. Der Deutsche steht überraschend im Aufgebot ür die Spanien-Schleife.

Die Radprofis Simon Geschke (Berlin) und überraschend auch Georg Zimmermann (Augsburg) stehen im Aufgebot des CCC-Teams für die 75. Vuelta. Für den 23 Jahre alten Zimmermann wird die Spanien-Schleife die erste große Rundfahrt seiner Karriere. Die Vuelta beginnt am 20. Oktober und soll am 8. November in Madrid enden.