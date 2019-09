Spanien-Rundfahrt : Martin muss nach schwerem Sturz bei der Vuelta aufgeben

Avila/München Tony Martin hat schon viel erlebt in seiner langen Karriere, Teil der Mannschaft eines Gesamtsiegers bei einer großen Rundfahrt war er aber noch nicht. Das könnte sich am Sonntag ändern - auch wenn Martin selbst seit Freitag nicht mehr bei der Vuelta mitmischt.

Das ersehnte Ende der Quälerei kam früher als gedacht - glücklich konnte Tony Martin darüber aber nicht sein: Nach einem heftigen Crash während der drittletzten Etappe fand die Spanien-Rundfahrt für den viermaligen Zeitfahrweltmeister ein jähes Ende. Die Mission, seinen Kapitän und Zimmerkollegen Primoz Roglic im Roten Trikot am Sonntag heil nach Madrid zu bringen, kann Martin nicht mehr erfüllen - Roglic muss auf seinen Bodyguard verzichten.

"Ich bin die Vuelta noch nie so am Limit gefahren wie jetzt", hatte Martin dem SID noch vor dem drittletzten Vuelta-Tag gesagt. Bis dahin waren die Strapazen für ihn aber höchst lohnenswert gewesen, Martin zeigte sich unentbehrlich, für Roglic und für die Jumbo-Visma-Mannschaft. "Der Kampf um den Gesamtsieg geht vor", hatte der 34-Jährige gesagt, "ich werde hier jeden Tag gebraucht."

60 Kilometer vor dem Ziel in der alten Königsstadt Toledo trennten sich am Freitag dann die Wege Martins und Roglics: Nach einem hässlichen Sturz lagen beide mit weiteren Fahrern am Boden. Für den Deutschen war die Tour beendet - eine Diagnose seiner Verletzungen stand zunächst noch aus.