Pogacar siegt, Roglic vergrößert Vorsprung : Slowenische Radprofis dominieren die Vuelta

Los Machucos Die Spanien-Rundfahrt ist derzeit fest in slowenischer Hand. Ausnahmetalent Tadej Pogacar hat die 13. Etappe und damit die immens schwere Bergankunft für sich entschieden. Sein Landsmann Primoz Roglic baute seine Gesamtführung aus.

In der Gesamtwertung führt Roglic nun mit 2:25 Minuten Vorsprung auf den bereits 39 Jahre alten Valverde. Youngster Pogacar (+3:01) rückte vor Lopez (+3:18) und Quintana (+3:33) auf den dritten Platz vor.

Die Etappe war am Mittag mit einer Runde im Fußballstadion San Mames von Athletic Bilbao gestartet worden, einige Fahrer kurvten ein wenig auf dem Rasen herum. Zuschauer waren auf den Rängen der modernen Arena aber nicht zugelassen.

Die 14. Etappe am Samstag gönnt den Klassementfahrern etwas Erholung, auf den 188 km zwischen San Vicente de la Barquer und Oviedo steht nur eine Bergprüfung der dritten Kategorie auf dem Programm. Da diese aber recht kurz vor dem Ziel ausgetragen wird, ist ein Massensprint nicht gesichert. Die Vuelta endet am 15. September in Madrid.