Vorbild Formel 1 Wird Bora-hansgrohe durch Red Bull zum Spitzenteam?

In der Formel 1 beispielsweise ist Red Bull Racing seit Jahren das dominierende Team, verfügt über das beste Auto und in Max Verstappen den talentiertesten Fahrer. Im deutschen Fußball stellte sich ebenfalls schnell Erfolg ein: Zwei Pokalsiege feierte das Leipziger Werksteam in seiner jungen Vereinshistorie, weitere Titel sollen in den kommenden Jahren folgen.