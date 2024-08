Vertrag bis 2027 Radprofi Kämna wechselt zu Lidl-Trek

Deinze · Vom schweren Unfall zur neuen Herausforderung: Radsportler Lennard Kämna schließt sich einem neuen Team an. An die Erfolge aus seiner Zeit beim Rennstall Red Bull-Bora-Hansgrohe will er anknüpfen.

15.08.2024 , 11:50 Uhr

Hat einen neuen Rennstall gefunden: Lennard Kämna. Foto: dpa/Pep Dalmau

Der deutsche Radprofi Lennard Kämna wechselt zur kommenden Saison zum Rennstall Lidl-Trek. Der 27-Jährige erhält einen Vertrag bis 2027, wie das amerikanische Team mitteilte.Kämna kommt vom Rennstall Red Bull-Bora-Hansgrohe. Schon seit einigen Wochen stand fest, dass er das Team nach fünf Jahren verlassen wird. In der Zeit gewann er Etappen bei der Tour de France und spanischen Vuelta sowie beim Giro d'Italia und damit bei allen drei Grand Tours. „Individuell weiterentwickeln“ „Die letzten Jahre waren sehr wichtig für mich und jetzt bin ich gespannt auf das, was noch kommt. Ich möchte mich in den nächsten Jahren auf jeden Fall individuell weiterentwickeln und natürlich Rennen gewinnen“, sagte Kämna laut Mitteilung. Lennard Kämna erklärt seinen Abgang von Red Bull „Stehe hundert Prozent dazu“ Lennard Kämna erklärt seinen Abgang von Red Bull Verletzter Radprofi Kämna auf Weg der Besserung Auf die Normalstation verlegt Verletzter Radprofi Kämna auf Weg der Besserung Die Entscheidung für einen Wechsel war erst nach seinem schweren Trainingsunfall Anfang April gefallen. Damals war Kämna auf Teneriffa mit einem Auto zusammengeprallt und hatte sich mehrere Rippenbrüche, eine Lungenprellung und ein Thoraxtrauma zugezogen. Seitdem hat der Bremer kein Rennen mehr bestritten. Man sei aber zuversichtlich, dass Kämna an seine früheren Leistungen anknüpfen werde, erklärte Lidl-Trek.

(lonn/dpa)