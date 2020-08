Zustand verbessert : Verletzter Radprofi Evenepoel soll nach Belgien geflogen werden

Como Das bei der Lombardei-Rundfahrt schwer gestürzte belgische Radsporttalent Remco Evenepoel ist auf dem Weg der Besserung. Wie sein Team Deceuninck-Quick Step am Sonntagnachmittag mitteilte, habe der 20-Jährige eine "ruhige" Nacht im Krankenhaus verbracht.

Der Zustand des schwer gestürzten belgischen Radprofis Remco Evenepoel hat sich verbessert. „Wir möchten Sie darüber informieren, dass Remco Evenepoel eine ruhige Nacht im Krankenhaus verbracht und dass sich sein Zustand gut entwickelt hat“, teilte der Quickstep-Rennstall des 20-Jährigen am Sonntagnachmittag mit. Evenepoel war bei der Lombardei-Rundfahrt am Samstag von einer Brücke gestürzt. Dabei hatte er sich das Becken gebrochen und eine Quetschung der rechten Lunge zugezogen. „Ich bin froh, dass er noch lebt“, sagte Quickstep-Teammanager Patrick Lefevere bei „Het Nieuwsblad“.

Evenepoel soll nun in Rückenlage mit dem Flugzeug nach Belgien transportiert werden. „Das Team unternimmt alles, um ihn so schnell wie möglich nach Hause zu bringen, hoffentlich in den nächsten 24 Stunden“, hieß es in der Mitteilung.