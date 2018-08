Verdacht der Körperverletzung : Früherer Rad-Star Jan Ullrich in Frankfurt festgenommen

Jan Ullrich bei einer Gerichtsverhandlung vor fast einem Jahr. (Archivfoto) Foto: dpa/Gian Ehrenzeller

Frankfurt/Main Der frühere Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich macht weiter negative Schlagzeilen. Nun ist der 44-Jährige am frühen Freitagmorgen in Frankfurt festgenommen worden.

Der frühere Radprofi Jan Ullrich ist in Frankfurt am Main festgenommen worden. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Ullrich soll in einem Hotel eine Escortdame attackiert und verletzt haben.

Der 44-Jährige soll mit der Frau in einen Streit geraten und sie daraufhin attackiert haben. Sie musste laut Polizei medizinisch versorgt werden. Die Frau wandte sich laut der Polizeisprecherin an das Hotelpersonal, das die Polizei alarmierte. Ullrich wurde daraufhin am frühen Freitagmorgen vorläufig festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam.

Foto: dpa, epa Tim de Waele 25 Bilder Das ist Jan Ullrich

Die Sprecherin bestätigte auch, dass der Ex-Radprofi unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden habe. Die Escortdame wurde von der Polizei vernommen. Danach sollte über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Ullrich (44) war vergangenes Wochenende bereits auf Mallorca festgenommen worden und hatte eine Nacht im Gefängnis verpracht. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung auf dem Grundstück seines Nachbarn, Schauspieler Til Schweiger. Der frühere Tour-de-France-Sieger Ullrich hatte daraufhin den Konsum von Drogen und Alkohol eingeräumt und wollte sich in Deutschland in Behandlung begeben.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sehe die Staatsanwaltschaft "keinen dringenden Tatverdacht wegen versuchten Totschlags, so dass aktuell kein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt wird", hieß es in der Stellungnahme von Oberstaatsanwältin Nadja Niesen weiter.

Inhaftiert wird Ullrich offenbar nicht. "Hinsichtlich des verbleibenden Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzung fehlt es nach Auffassung der Staatsanwaltschaft an einem Haftgrund", schrieb Niesen. Ullrich befindet sich derzeit noch in Polizeigewahrsam, er habe laut Niesen "zur fraglichen Tatzeit unter massivem Alkohol- und Drogeneinfluss" gestanden: "Die Ermittlungen dauern an. Derzeit wird die Geschädigte als Zeugin vernommen."

(rent/sid/afp)