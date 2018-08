Transfermarkt 2018: England und Italien sorgen für einen heißen Transfersommer

Frankfurt/Main Arturo Vidal weg, Jerome Boateng, Julian Weigl und Ante Rebic vor dem Absprung - dafür ist Axel Witsel da. Die Wechselbörse steuert in diesem Jahr mehreren Höhepunkten entgegen.

Und genau deshalb werden im Gegensatz zu den vergangenen Jahren die großen Namen nicht erst Ende August heiß gehandelt. Eine nächste Spekulationsspitze dürfte es in der kommenden Woche geben, denn die italienische Serie A, neue Heimat von Weltfußballer Cristiano Ronaldo, macht am 17. August (Freitag) dicht. Doch Langeweile kommt auch danach nicht auf. Schließlich können die Bundesligisten genau wie die Klubs aus Spanien und Frankreich wie gewohnt bis zum 31. August shoppen gehen.

Die unterschiedlichen Zeitzonen machen unter anderem den Poker um Boateng so interessant. Sollte der englische Rekordmeister Manchester United den Weltmeister von 2014 wirklich wollen, muss der Verein von Teammanager Jose Mourinho bei der Ablöse (Bayern München fordert angeblich 50 Millionen Euro) und dem Gehalt in den kommenden Stunden Nägel mit Köpfen machen.

Karl-Heinz Rummenigge sind die unterschiedlichen Ausgangslagen ein Dorn im Auge. Der Vorstandsboss der Bayern würde die neue englische Regelung am liebsten auf ganz Europa ausweiten. "Ich halte es grundsätzlich für eine interessante Alternative, wenn die Liga beginnt, dass der Transfermarkt dicht ist", sagte der 62-Jährige in der Sendung "100 Prozent Bundesliga - Fußball bei Nitro": "Persönlich würde ich es auch sehr begrüßen, wenn wir ein kürzeres Transferfenster hätten. Drei Monate sind definitiv einen Monat zu lang."

Der Markt bleibt also in Bewegung. Auch wenn Weigl nicht von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselt und der kroatische WM-Held Rebic vorerst Pokalsieger Eintracht Frankfurt die Treue hält. Schließlich gibt es auch außerhalb Englands gutes Geld zu verdienen - selbst in der Bundesliga soll kein Profi am Hungertuch nagen.