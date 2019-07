Nach Erfolg in Frankreich : Tour-Vierter Buchmann startet auch bei der Deutschland-Tour

Nach Erfolg in Frankreich

Val Thorens Für Emanuel Buchmann ist die Saison nach der Tour de France noch lange nicht zu ende. Der 26-Jährige will Ende August auch bei der Deutschland Tour an den Start gehen.

Emanuel Buchmann will nach seinem vierten Rang bei der Tour de France auch bei der Deutschland-Tour vom 29. August bis 1. September an den Start gehen. Dies sagte der 26 Jahre alte Ravensburger nach der 20. Tour-Etappe in Val Thorens. „Als nächstes fahre ich die Deutschland-Tour, ich werde mich mal den deutschen Fans präsentieren“, erklärte der Profi vom Team Bora-hansgrohe.