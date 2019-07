Radsport : Tour-Star Buchmann startet in Neuss

Tour-Star Buchmann startet in Neuss

Neuss Angeführt von Emanuel Buchmann gehen sechs Tour-de-France-Fahrer am Mittwoch bei der Tour de Neuss an den Start.

Die 18. Tour de Neuss startet in prominenter Besetzung. Gleich sechs aktuelle Fahrer der Tour de France sind am Mittwoch (31. Juli) beim Radrennen in Neuss dabei.