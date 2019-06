"Gibt noch andere schöne Ziele" : Tour de France in diesem Jahr wohl ohne John Degenkolb

Tour de France in diesem Jahr wohl ohne John Degenkolb

Köln John Degenkolb wird in diesem Jahr wohl nicht bei der Tour de France starten. Das teilte der 30-Jährige am Samstag mit. Demnach wolle sein Team Trek-Segafredo den Fokus auf einen anderen Fahrer legen.

Die kommende Tour de France wird wohl ohne Klassikerspezialist John Degenkolb stattfinden. Der Geraer vom Team Trek-Segafredo teilte am Samstag mit, dass er voraussichtlich nicht zum Aufgebot seiner Mannschaft für die am 6. Juli in Brüssel beginnende Frankreich-Rundfahrt gehören werde.