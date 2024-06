Tour de Suisse Radprofi Buchmann nach Sturz im Krankenhaus

In der Gesamtwertung führt weiter der Belgier Yves Lampaert (Soudal Quick-Step), der am Sonntag das Auftaktzeitfahren in Vaduz gewonnen hatte. Die dritte Etappe über 161,7 km zwischen Steinmaur und Rüschlikon bietet mit drei kleinen Bergwertungen in der Schlussphase Gelegenheiten für Ausreißer. Die Rundfahrt wird am kommenden Sonntag mit einem Bergzeitfahren in Villars-sur-Ollon abgeschlossen.