Tour de Suisse Radstar Mäder verstirbt einen Tag nach schwerem Sturz

Mäder war am Donnerstag auf der fünften Etappe seiner Heimrundfahrt bei der Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. In einem Bachbett liegend wurde er gefunden, vor Ort dann 25 Minuten lang wiederbelebt und per Helikopter ins Krankenhaus Chur transportiert, in dem er seinen Verletzungen wenige Stunden später auf der Intensivstation erlag.