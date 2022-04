Radrennen in der Region : Neustart zwischen Frust und Freude

Zuschauer säumen die Straßen in der Neusser Innenstadt bei der 18. Tour de Neuss im Jahr 2019. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss/Büttgen Nach zwei Jahren Corona-Pandemie gibt es auch abseits voller Fußballstadien wieder erste sportliche Großveranstaltungen in der Region. Doch die Organisatoren stehen vor einem Berg von Problemen – so auch bei den traditionsreichen Radrennen in Neuss und Büttgen.

Die Siegerliste zieren Namen wie Emanuel Buchmann, Nils Politt, Andre Greipel und – in fernerer Vergangenheit – Jens Voigt und Erik Zabel. Die Stars des deutschen Radsports jeweils drei Tage nach Zielankunft der Tour de France zum Start bei der „Tour de Neuss“ zu bewegen, ist in jedem Jahr ein Kraftakt für den gerade mal fünfzig Mitglieder starken Neusser Radfahrerverein. Einer, an dem die Crew um den rührigen Vorsitzenden Stephan Hilgers diesmal beinahe gescheitert wäre.

Zwei der Corona-Pandemie geschuldete Absagen, gestiegene Preise, die nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg insgesamt schwierige wirtschaftliche Lage – für manchen Sport-Veranstalter erweist sich das als schwierige Mixtur. „Wir standen kurz vor der erneuten Absage,“ sagt Stephan Hilgers, was wohl gleichbedeutend mit dem endgültigen Aus des Rennens gewesen wäre, das 2019 mehr als 25.000 Zuschauer in die Neusser Innenstadt lockte. Der Grund war diesmal kein Virus, sondern schlicht und einfach fehlendes Geld. „Es gibt Branchen wie zum Beispiel die Gastronomie, da brauchst Du gar nicht erst wegen eines Sponsorings anzufragen,“ weiß der NRV-Vorsitzende, selbst Inhaber von drei Pflanzencentern. Bei anderen haben in den zwei Jahren des Lockdowns die Ansprechpartner gewechselt, „die kennen dich und Deine Veranstaltung gar nicht.“ Und wer wie der Neusser RV mehr auf die Überzeugungskraft des gesprochenen Wortes als auf aufwendige Präsentationen setzt, stand zuletzt oft vor verschlossenen Bürotüren. „Mit wem willst Du denn reden, wenn alle im Home Office sind?“ sagt der Vorsitzende.

Info Tour de Neuss und Rennen in Büttgen Tour de Neuss Das Straßenrennen in der Neusser Innenstadt findet am 27. Juli zum inzwischen 19. Mal statt. Spurt in den Mai Der traditionsreiche Wettbewerb in Büttgen wird als Straßenrennen bereits zum 58. Mal ausgetragen. Am Sonntag, 1. Mai, gibt es zwischen neun und 18 Uhr elf Wettbewerbe, vom Kinderrennen bis zur Eliteklasse. Das Bahnrennen am Samstag, 30. Mai, feiert ab 19 Uhr im Sportforum seine 41. Auflage.

Das fehlende Geld stellt nur ein Problem dar, mit dem sich Veranstalter nach zwei Jahren sportlichen Lockdowns konfrontiert sehen. Beim benachbarten VfR Büttgen geht die Sorge um, ob sie für ihre traditionsreiche Doppelveranstaltung an diesem Wochenende – das Bahnrennen „Spurt in den Mai“ wird am Samstag zum 41., das Straßenrennen tags darauf bereits zum 58. Mal ausgetragen – genügend Helfer mobilisiert und motiviert bekommen. „Uns sind wie den meisten Sportvereinen in den vergangenen zwei Jahren viele Kinder und Jugendliche laufen gegangen,“ sagt Jugendwart Thomas Minten. Mit ihnen verschwanden deren Eltern von der Bildfläche, aus deren Schar sich meist die Helfer rekrutieren. „Und viele ältere Vereinsmitglieder tun sich schwer, nach zwei Jahren Pause wieder in die Puschen zu kommen,“ sagt Friedhelm Kirchhartz. Der Gesamtleiter hat das auch an sich selbst festgestellt: „Bei den ersten Vorbesprechungen war nach der langen Pause einfach der richtige Blutdruck noch nicht da.“

