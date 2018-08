Tour de Neuss 2018: "Um Andreas Kappes zu schlagen, musste man auch etwas Glück haben“

Neuss Der ehemalige Radprofi und Organisator der Tour de Neuss, Andreas Kappes, ist unerwartet im Alter von 52 Jahren gestorben. Die Anteilnahme bei alten Weggefährten ist groß.

Sebastian Fuhrmann arbeitet in der Sportredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt.

Am Mittwochabend nimmt die Radsportwelt in Neuss gemeinsam Abschied von Andreas Kappes, der in der Nacht zu Dienstag an Herzversagen, hervorgerufen durch einen allergischen Schock nach einem Insektenstich, gestorben ist. Die Teilnehmer der Tour werden beim Eliterennen um 19.15 Uhr mit Trauerflor auf die Strecke gehen. Kurz vor dem Start wird es eine Schweigeminute geben. An dem Hauptrennen werden unter anderem der deutsche Spitzensprinter André Greipel und Rick Zabel teilnehmen.