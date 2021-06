„Wir zeigen die Frau an“ : Tour-Organisatoren kündigen rechtliche Schritte gegen Sturz-Verursacherin an

Brest Zwei Massenstürze überschatteten den Auftakt der Tour de France 2021. Der erste Crash wurde durch eine junge Frau ausgelöst. Diese wird nun gesucht und soll eine Strafe bekommen.

„Wir zeigen die Frau an, damit die Minderheit der Leute, die solche Dinge tun, die Show nicht für alle anderen kaputtmachen", erklärte Christian Prudhommes Stellvertreter Pierre-Yves Thouault der AFP. Auch Prudhomme selbst kündigte diesen Schritt im Gespräch mit der Zeitung „Quest-France“ an.

Was war geschehen? Auf der ersten Etappe der Tour de France waren im Gegensatz zum Vorjahr wieder Fans am Streckenrand zugelassen. Ungefähr nach zwei Drittel der Etappe hielt eine junge Frau plötzlich ein Pappschild mit der Aufschrift „Allez Opi.Opa“ in die Fahrbahn, als das Kamera-Motorrad vorbeifuhr. Dieses Schild ragte so weit auf die Straße, dass der deutsche Topfahrer Tony Martin keine Chance mehr hatte, auszuweichen und zu Boden ging. Dies löste einen Massensturz aus, in dessen Folge auch der deutsche Profi Jascha Sütterlin das Rennen bereits aufgrund einer Handgelenksverletzung beenden musste.