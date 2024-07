Tour de France Pogacar deklassiert die Rivalen und steht vor dem Gesamtsieg

Auf brutalen 19. Etappe über drei Zweitausender triumphierte Pogacar am Freitag als Solist in Isola 2000, es war bereits sein vierter Tageserfolg bei der 111. Frankreich-Rundfahrt. Titelverteidiger Vingegaard und Evenepoel erreichten das Ziel mit 1:42 Minuten Rückstand. Pogacars Vorsprung in der Gesamtwertung auf Vingegaard liegt bei fast uneinholbaren 5:03 Minuten.