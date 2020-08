Tour de France bricht mit Tradition : Eine Hostess wird bei Siegerehrung durch Mann ersetzt

Nizza Die Etappengewinner der Tour de France werden künftig bei der Siegerehrung nicht mehr von zwei Hostessen eingerahmt. Die Praxis wird seit Jahren als nicht mehr zeitgemäß kritisiert.

Noch ist offen, ob die verbliebene Hostess dem Tagessieger wie gehabt einen Kuss auf die Wange drücken wird. Das ist allerdings allein schon wegen der Corona-Pandemie unwahrscheinlich. Die Tour beginnt am 29. August in Nizza und endet am 20. September in Paris.