Tour de France Girmay schlägt Ackermann im Sprint – Drama um Roglic

Am Wochenende dürfte sich der Kampf ums Gelbe Trikot zwischen den beiden Kontrahenten aber erneut zuspitzen. In den mächtigen Pyrenäen warten zwei ganz schwierige Etappen auf die Fahrer. Zuvor steht jedoch erst einmal die Überführungsetappe nach Pau am Freitag auf dem Programm - wohl die nächste und insgesamt vorletzte Chance für die Sprinter.