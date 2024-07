Sieg für die Eltern Girmay feiert zweiten Triumph an überschattetem Tour-Tag

Biniam Girmay riss nach dem zweiten Riesencoup seiner sensationellen Tour de France die Arme in die Luft - an einem traurigen Tag für den Radsport fiel der Jubel aber etwas gedämpft aus. Der Senkrechtstarter aus Eritrea hat nach der dritten auch die achte Etappe gewonnen und ist damit der erste Profi mit zwei Tagessiegen bei der 111. Tour. Pascal Ackermann sprintete als Vierter knapp am ersten deutschen Top-3-Platz vorbei.