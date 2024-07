Neun Etappen absolviert Deutsche bei der Tour „tun sich alle ein bisschen schwer“

Simon Geschke ließ die Seele baumeln. Am wohlverdienten ersten Ruhetag der 111. Tour de France stand die Erholung von den Strapazen der ersten neun Etappen im Vordergrund. Geschke freute sich auf eine Massage, liebäugelte mit einem Nickerchen am Nachmittag und wollte so Kraft tanken für bessere Tage auf dem Rad.