Experiment und eine Standortbestimmung Tour de France der Frauen – Aufstieg mit Schattenseiten

Die Botschaft von Tadej Pogacar war eindeutig. „Watch the Femmes“, stand gut lesbar auf der Mütze des Radsport-Stars – schaut euch die Frauen an. Damit warb der dreimalige Sieger der Tour de France bei seiner Trainingsausfahrt am Wochenende für die feminine Auflage des Rennens, die in diesen Tagen auf der Strecke von Rotterdam nach Alpe d'Huez zum dritten Mal eine Siegerin ermittelt. Es ist in vielerlei Hinsicht ein Experiment und eine Standortbestimmung für den Frauen-Radsport.