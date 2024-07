Das sagt Tour-Experte Florian Naß Diese zwei Namen dürfen Radsport-Deutschland Hoffnung machen

„Die Tour war sehr zugeschnitten auf das Duell Pogacar gegen Vingegaard. Dass es am Ende nicht dazu kam, konnte man erahnen. Das lag zum einen an der starken Form von Pogacar, die er mit zur Tour gebracht hat. Aber natürlich auch an der langen Verletzungspause von Vingegaard, der vor der Tour kein Rennen gefahren ist. Insofern wundern mich die Zeitabstände nicht. Pogacar war auch mein Favorit vor der Tour. Aber Vingegaard ist keineswegs ein Verlierer, auch er ist ein Gewinner der Tour. Dass er so mithalten konnte, ist stark“, analysiert Florian Naß, der die Tour, wie auch in vielen Jahren zuvor, für die ARD live kommentiert hat.