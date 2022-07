Veränderte Vorzeichen : Duell Vingegaard gegen Pogacar elektrisiert in der letzten Tour-Woche

Duell Vingegaard gegen Pogacar elektrisiert in der letzten Tour-Woche

Das Duell der kommenden Wochen: Tadej Pogacar (r.) will Jonas Vingegaard noch das Gelbe Trikot entreißen. Foto: AFP/MARCO BERTORELLO

Carcassonne Jonas Vingegaard fürchtet nach dem Ausfall seiner zwei wichtigsten Helfer um den Gesamtsieg bei der Tour de France. In den Pyrenäen wird Widersacher Tadej Pogacar seine Chance wittern.

Locker ausradeln, die Beine hochlegen, der sengenden Hitze entgehen: Am zweiten Ruhetag der Tour de France hieß es für die Fahrer, es ganz gemächlich angehen zu lassen. Ab Dienstag aber ist es mit der Ruhe vorbei, dann geht die 109. Frankreich-Rundfahrt in ihre entscheidende Phase – und alles konzentriert sich dabei auf das Duell Jonas Vingegaard gegen Tadej Pogacar.

Es ist ein Duell, das auf der eigentlich unspektakulären Flachetappe am vergangenen Sonntag eine spektakuläre Wendung erfahren hat. Vor dem anstehenden Showdown in den Pyrenäen mussten der Gesamtführende Vingegaard und sein Team Jumbo-Visma zwei schwere Rückschläge hinnehmen. Der Slowene Primoz Roglic trat zur 15. Etappe angeschlagen erst gar nicht an, Steven Kruijswijk verletzte sich bei einem Sturz und musste aufgeben.