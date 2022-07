Immer noch kein Etappensieg : Bora-hansgrohe will bei der Tour endlich „etwas vom Kuchen abbekommen“

Carcassonne Bora-hansgrohe wartet bei der Tour de France weiter auf den ersehnten Etappensieg. In der letzten Tour-Woche wollen Lennard Kämna, Nils Politt und Co. weiter angreifen.

Die Flinte nach zwei Wochen der erfolglosen Quälerei ins Korn werfen? Keine Option für den Raublinger Rennstall - in der Schlusswoche der „Tour der Leiden“ soll endlich der ersehnte Etappensieg her. „Wir wollen es weiter offensiv halten. Wenn Fluchtgruppen gegangen sind, waren wir, bis auf einen Tag, in jeder vertreten. Die Strategie wollen wir auch weiterfahren“, sagte Sportdirektor Rolf Aldag am letzten Ruhetag am Montag.