Spektakulärer Crash mit Fan : Radprofi Oss erleidet bei Sturz Halswirbelbruch - und muss aufgeben

Binche Für Radprofi Daniel Oss ist die Tour de France beendet. Der Italiener stürzte auf der fünften Etappe nach einem Zusammenstoß mit einem Zuschauer schwer. Dabei erlitt Oss einen Halswirbelbruch. Bei dem Sturz war auch der Österreicher Michael Gogl schwer verletzt worden.

Nach dem spektakulären Crash mit einem Zuschauer muss auch Daniel Oss die Tour de France aufgeben. Sein Team TotalEnergies teilte in der Nacht zum Donnerstag mit, dass weitere Untersuchungen einen Halswirbelbruch ergeben hätten. „Er darf sich für einige Wochen nicht bewegen und muss die Tour verlassen“, hieß es in der Mitteilung. Der Unfall auf dem dritten Kopfsteinpflastersektor der fünften Etappe hatte bereits Michael Gogl zur Aufgabe wegen eines Becken- und Schlüsselbeinbruchs gezwungen. Der Österreicher muss operiert werden.

Oss war in dem Sektor am Rand des Kopfsteinpflasters gefahren, hatte einen unachtsamen Fan mit dem Kopf touchiert und war gestürzt. Der dahinter heranrasende Gogl konnte bei hoher Geschwindigkeit nicht mehr ausweichen und flog über das Rad von Oss. Der ebenfalls in den Sturz verwickelte Bora-hansgrohe-Fahrer Danny van Poppel kann die Tour fortsetzen.