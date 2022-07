Sportministerin bestätigt : Tour de France bricht mit Tradition und könnte 2024 in Nizza enden

Paris Die Tour de France wird wohl mit einer Tradition brechen und das Finale der Ausgabe 2024 nicht in Paris enden lassen. Das sagte nun die französische Sportministerin.

Die Tour de France der Radprofis könnte 2024 an der Cote d'Azur statt wie gewohnt in Paris enden. Die Frankreich-Rundfahrt werde in zwei Jahren „etwas früher stattfinden und wahrscheinlich in Nizza enden“, sagte Frankreichs Sportministerin Amelie Oudea-Castera am Dienstag dem Radiosender France Info. Durch den Schritt sollen vor allem die Sicherheitskräfte entlastet werden, da im Sommer 2024 in Paris die Olympischen Spiele stattfinden.