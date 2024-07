Zweikampf im Zentralmassiv Vingegaard schlägt zurück, aber Pogacar bleibt in Gelb

Im Anschluss an den Ruhetag am Montag und die lockere Spazierfahrt tags zuvor hatten die Fahrer zu Beginn der 211 km langen Etappe sichtlich genug von der Entspannung. „Wir hatten quasi zwei Ruhetage am Stück, jeder wird gute Beine haben“, hatte Roglic vor Beginn festgestellt und einen harten Kampf um die Plätze in der Spitzengruppe vorhergesagt.