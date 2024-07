Und die nächste wartet schon Pogacar schlägt Rivale Vingegaard bei erster Pyrenäen-Show

Bei der Zieleinfahrt in Pla d'Adet in den Pyrenäen überquerte der Slowene die Ziellinie nach einem harten Gebirgsritt 39 Sekunden vor dem Zweiten Vingegaard. Der 25-jährige Pogacar kam nach den 151,9 Kilometern auf der 14. Etappe mit Start in Pau am Samstag sogar 1:10 Minuten vor Remco Evenepoel ins Ziel. Der Belgier wurde Dritter. In der Gesamtwertung liegt Pogacar nun mit 1:57 Minuten vor Vingegaard und 2:22 vor Evenepoel. Der Zeitfahr-Weltmeister büßte damit seinen zweiten Rang ein.