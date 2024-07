An Tag zwei der Tour de France sind die Radprofis in der Emilia-Romagna unterwegs. Die Fahrer starten am Sonntag in Cesenatico, der Geburtsstadt des 2004 verstorbenen Tour-de-France-Siegers Marco Pantani. Auf dem Programm steht unter anderem die Formel-1-Rennstrecke in Imola, ehe die Etappe nach 199,2 Kilometern in Bologna endet. Dort könnte nach dem leichten Auf und Ab mit einigen kurzen, aber knackigen Anstiegen ein Ausreißer mit Allrounder-Qualitäten gewinnen.