Etappen, Teams, Fahrer Das müssen Sie zur Tour de France 2024 wissen

Der „Grand Départ“ erfolgt am Samstag (14.20 Uhr/ Das Erste) in Florenz. Was einige Tour-Romantiker schmerzen dürfte: Die Große Schleife endet nicht traditionell in der Hauptstadt, sondern an der Côte d‘Azur in Nizza. Denn nur fünf Tage nach der finalen Etappe beginnen in Paris die Olympischen Spiele. Die Wettkampfstätte sind in der Stadt verteilt und dann bereits aufgebaut, so dass dort kein weiteres großes Sportevent vorher stattfinden kann.