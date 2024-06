Kampf ums Gelbe Trikot Das sind die Favoriten bei der Tour de France

„Es ging darum, es noch rechtzeitig zu schaffen. Mein Ziel ist, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Vielleicht kann ich mich auch im Laufe der Tour verbessern“, so der Sieger von 2022 und 2023 an. Dass es gleich in der ersten Woche der 3498,3 Kilometer langen Rundfahrt mit schweren Etappen in Italien, der Kletterpartie zum 2642 Meter hohen Col du Galibier, einem schweren Einzelzeitfahren und einer Gravel-Etappe ordentlich zur Sache geht, gefällt dem Vingegaard-Team gar nicht. „Wir hätten es lieber sanfter gehabt“, sagte Teammanager Merijn Zeeman: „Wir kämpfen darum, dass sich alles am letzten Tag entscheidet.“