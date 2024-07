„Werde nicht aufgeben“ Ackermann wird wieder Dritter – und ist doch zufrieden

Am Wochenende dürfte wieder der Kampf um das Gelbe Trikot in den Fokus rücken. In den schwierigen Pyrenäen warten bereits am Samstag mit dem berüchtigten Tourmalet und der ersten Bergankunft das Jahres am Pla d'Adet zwei schwere Anstiege auf das Peloton. Zum Abschluss des harten Doppelpacks müssen die Fahrer dann am französischen Nationalfeiertag 4850 Höhenmeter bewältigen.