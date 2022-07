Tour de France 2022: So viel kostet das Rad von Tadej Pogacar​

So viel kostet das Rad von Tadej Pogacar

Paris Tadej Pogacar gehört zu den großen favoriten bei der Tour de France 2022. Die Fahrräder, die von den Fahrern benutzt werden, sind alles andere als günstig. Was das Rad des zweimaligen Tour-Siegers kostet.

Für das Geld könnte man sich problemlos einen Kleinwagen leisten. Neu, versteht sich. Für das Rad des zweimaligen Tour-Siegers Tadej Pogacar müsste man je nach Konfiguration über 15 000 Euro bezahlen. Dafür erhält man ein Hightech-Gerät, welches in der Bergversion sehr nah am offiziellen Gewichtslimit von mindestens 6,8 Kilogramm ist. Die Rennmaschine des 23-Jährigen in der Übersicht.