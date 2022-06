Alles zur Tour de France : Pogacar-Helfer Trentin fällt nach positivem Corona-Test aus

Matteo Trentin, hier im Jahr 2018. Foto: dpa/John Walton

Düsseldorf Die Radsportprofis kämpfen ab dem 1. Juli wieder bei der Tour de France um das Gelbe Trikot und die Siege in den anderen prestigeträchtigen Wertungen. Nach und nach nominieren die Teams ihre Fahrer. Für viele wird es aber wegen Corona eng bis zum Start. So auch für einen Deutschen. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

Topfavorit Tadej Pogacar hat vor dem Angriff auf seinen dritten Tour-de-France-Sieg einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der 23 Jahre alte Slowene kann bei der am Freitag in Kopenhagen beginnenden Frankreich-Rundfahrt nicht auf seinen Helfer Matteo Trentin zählen, nachdem der Italiener positiv auf Corona getestet worden war.

Wie das UAE Team Emirates am Mittwoch mitteilte, weise der dreimalige Tour-Etappensieger Trentin (32) keinerlei Symptome auf. Für ihn rückt der Schweizer Marc Hirschi ins Aufgebot.

Zuletzt hatte es im Radsport vor allem bei der Tour de Suisse zahlreiche Corona-Fälle gegeben. Die Veranstalter der Tour de France haben kurzfristig das strenge Corona-Reglement gelockert. Ein positiver Corona-Befund bedeutet nicht mehr zwingend den Ausschluss eines Fahrers. Zudem entfällt die Regel, dass bei zwei positiven Coronafällen das gesamte Team ausgeschlossen wird.

Deutsches Tour-Team verweigert Russland-Frage an Kapitän Wlassow

Eine Frage zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist beim deutschen Rad-Team Bora-hansgrohe kurz vor dem Start der Tour de France unbeantwortet geblieben. Als dem russischen Kapitän Alexander Wlassow am Mittwoch in einer Videokonferenz via Chat die Frage gestellt wurde, was er davon halte, dass russische Tennisprofis aktuell in Wimbledon ausgeschlossen sind, er jedoch die Tour de France fahren könne, wurde die Frage vom Pressesprecher nicht weitergeleitet. Die Bitte eines anderen Journalisten, Wlassow diese Frage zu stellen, lehnte der Sprecher mit einem „Nö“ ab und beendete das Gespräch. Die Tour beginnt an diesem Freitag in Kopenhagen.

Wlassow hatte sich öffentlich bisher einmal Anfang März zu dem Krieg geäußert. „Wie viele Russen auch möchte ich nur Frieden. Ich bin keine politische Person und Leute wie ich wurden nicht gefragt, ob wir einen Krieg wollen. Es war für alle ein Schock und ich hoffe, dass es bald enden wird“, schrieb Wlassow damals auf Instagram.

Foto: dpa/Urs Flueeler 25 Bilder Alle Infos zu den Teams

Sein Teamchef Ralph Denk sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Für mich ist das auch Diversity, dass man sich hinter eine Person stellt, egal woher sie kommt. Denn diese Person, die bei uns Alexander Wlassow heißt, kann am wenigsten etwas dafür, dass Russland und die Ukraine einen Krieg führen. Da sind andere Herren verantwortlich, dass dort Krieg ist, aber sicher nicht ein russischer Staatsbürger, der seiner Leidenschaft, dem Sport, nachgeht.“

Neun deutsche Fahrer starten bei Frankreich-Rundfahrt

Zwei Tage vor dem Start ist Jonas Rutsch für die 109. Tour de France nominiert worden. Das Team EF Education-EasyPost teilte am Mittwoch mit, dass der 24 Jahre alte Hesse zum achtköpfigen Aufgebot zählt. Damit erhöht sich die Zahl der deutschen Tour-Starter auf neun Fahrer. So wenige waren es in den vergangenen 20 Jahren nicht. Die Tour startet am Freitag in Kopenhagen mit einem Einzelzeitfahren über 13,2 Kilometer.

Rutsch hatte sein Debüt bei der Frankreich-Rundfahrt im vergangenen Jahr gegeben. Am vergangenen Sonntag hatte der Allrounder bei den deutschen Meisterschaften im Sauerland Platz fünf belegt, zwei Tage zuvor im Zeitfahren war er Vierter geworden. Das Team von Rutsch hofft auf eine gute Platzierung im Gesamtklassement mit dem Kolumbianer Rigoberto Uran sowie auf Etappensiege aus Ausreißergruppen.

Foto: AP/Christophe Ena 11 Bilder Der Favoritencheck zur Tour de France 2022

+++ 28. Juni 2022 +++

UCI lockert Corona-Regeln kurz vor dem Start in Kopenhagen

Foto: dpa/Christophe Ena Infos Der Etappenplan der Tour de France 2022

Trotz zahlreicher positiver Fälle in den vergangenen Wochen hat der Radsport-Weltverband UCI die Corona-Regeln kurz vor dem Start der 109. Tour de France gelockert. Vor dem Beginn und an zwei Ruhetagen müssen nun bei allen Fahrern und Teammitgliedern nur noch Antigen-Schnelltests statt PCR-Tests durchgeführt werden. Zudem entfällt die Regel, dass eine Mannschaft aus dem Rennen genommen wird, sobald zwei Fahrer positiv getestet werden. Das teilte die UCI am Dienstag mit. Die Mannschaften waren nach dpa-Informationen teilweise bereits am vergangenen Wochenende informiert worden. Die Tour beginnt am Freitag in Kopenhagen.

Ein positiver Schnelltest muss durch einen PCR bestätigt werden, bedeutet jedoch nicht - auch dies ist neu - zwangsläufig das Aus für die Tour. In Ausnahmefällen können der Chefarzt der UCI sowie der Covid-Arzt des Tourveranstalter ASO beschließen, dass ein Fahrer weiterfahren darf. Dafür muss gegeben sein, dass die infizierte Person nicht ansteckend ist und das Coronavirus übertragen kann.

Neben den verpflichtenden Tests vor und während der Tour gab die UCI dringende Empfehlungen aus. Diese beinhalten, dass sich alle Fahrer und Teammitglieder möglichst täglich einem Schnelltest unterziehen sollen. Am Dienstag war der Belgier Tim Declerq der erste nominierte Fahrer, der wegen eines positiven Corona-Tests auf einen Start verzichten musste.

Foto: dpa/Philippe Lopez Infos So läuft die Tour de France im TV

Drei Deutsche im Bora-Aufgebot

Der deutsche Radrennstall Bora-hansgrohe geht mit Nils Politt, Lennard Kämna und Maximilian Schachmann in die 109. Tour de France. Das teilte Teamchef Ralph Denk am Montagabend im Podcast des Teams mit. Neben dem deutschen Trio wurden die Österreicher Felix Großschartner, Patrick Konrad und Marco Haller sowie der Russe Alexander Wlassow und der Niederländer Danny van Poppel berufen. Für den irischen Sprinter Sam Bennett, 2020 immerhin Gewinner des Grünen Trikots, war überraschend kein Platz im acht Fahrer umfassenden Aufgebot.

Die Tour startet am Freitag in Kopenhagen mit einem Einzelzeitfahren. Wlassow soll als Kapitän für ein starkes Ergebnis in der Gesamtwertung sorgen. „Wir hoffen auf das Podium, wollen offensiv und aggressiv fahren. Ein Etappensieg wäre ebenfalls schön. Dann wäre ich glücklich in Paris“, sagte Denk. Der in diesem Jahr immens starke Wlassow und Schachmann waren erst kürzlich an Covid-19 erkrankt, erholten sich jedoch offenbar schnell davon.

Für Etappensiege sollen vor allem der neue deutsche Meister Politt und Kämna sorgen. Kämna gelang dies bereits im Mai beim Giro d’Italia, den Bora später überraschend mit dem Australier Jai Hindley auch gewann.

Dursuchungen bei Bahrain-Victorious

Kurz vor der Abreise zur Tour de France sind Wohnungen von Fahrern und Betreuern des Teams Bahrain-Victorious durchsucht worden. Das teilte die Mannschaft am Montagabend mit. Dabei ließ die Mitteilung offen, welche Personen betroffen waren und wo die Durchsuchungen durch die Polizei stattfanden. Auch ein Grund wurde nicht angeführt. „Der Zeitpunkt dieser Untersuchung dient vorsätzlich dazu, den Ruf des Teams zu schädigen“, hieß es in dem Statement. Die Tour beginnt am Freitag in Kopenhagen.

Bei der vergangenen Frankreich-Rundfahrt waren in den Pyrenäen Hotelzimmer von Bahrain-Victorious durchsucht worden. Dabei wurden nach Angaben von Fahrern auch Handys beschlagnahmt. Ein Ergebnis der Ermittlungen steht offenbar noch aus. Bisher ist gegen keinen Fahrer ein offizielles Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, noch wurden Sperren verhängt. Bahrain-Victorious hatte bei der vergangenen Tour die Teamwertung sowie drei Etappen gewonnen.

Geschke dabei, Alaphilippe fehlt

Simon Geschke geht zum zehnten Mal bei der Tour de France an den Start. Der 36-Jährige, der 2015 die Bergetappe nach Pra-Loup gewonnen hatte, steht wie sein deutscher Kollege Max Walscheid im Aufgebot der französischen Cofidis-Mannschaft. Angeführt wird das Team vom Tour-Achten des vergangenen Jahres, Guillaume Martin aus Frankreich.

Die Frankreich-Rundfahrt startet am Freitag in Kopenhagen. Geschke hatte erst am Sonntag mit Platz drei bei den deutschen Meisterschaften überzeugt und ist als erfahrener Helfer gefragt. Walscheid, der im März noch einen schweren Trainingsunfall hatte, will sich auf den Flachetappen in Szene setzen.

Derweil findet die Tour ohne die beiden Stars Mark Cavendish und Julian Alaphilippe statt. Sowohl der britische Rekord-Etappensieger als auch Frankreichs Weltmeister fehlten am Montag im Aufgebot des Teams QuickStep-AlphaVinyl für die Rundfahrt, die am Freitag in Kopenhagen beginnt. Stattdessen setzt die belgische Mannschaft auf den niederländischen Sprinter Fabio Jakobsen und hofft außerdem auf Etappensiege durch den dänischen Klassikerspezialisten Kasper Asgreen.

Cavendish ist lediglich als Nachrücker nominiert. Der 37-Jährige hatte im Vorjahr den Etappenrekord von Eddy Merckx eingestellt und eigentlich auf seinen 35. Tageserfolg gehofft. Erst am Sonntag war Cavendish nach einer starken Vorstellung britischer Meister geworden. Nun kann er nur durch eine kurzfristige Erkrankung oder Verletzung eines Teamkollegen ins Aufgebot rücken. Den Verzicht auf Alaphilippe begründete das Team mit fehlender Form. Der 30-Jährige war im April bei Lüttich-Bastogne-Lüttich schwer gestürzt und erst am Sonntag ins Renngeschehen zurückgekehrt.

Corona-Angst geht um

Wenige Tage vor Beginn der Tour de France macht sich bei Deutschland Top-Radprofis Sorge vor eine möglichen Infektion mit dem Coronavirus und einem damit verbundenen Aus für die 109. Frankreich-Rundfahrt breit.

„Es ist nochmal ein Zittern, bis das Ergebnis kommt. Man merkt nicht einmal was, und auf einmal ist man positiv und mit einem Schlag ist die Vorbereitung seit den Klassikern für die Katz'“, sagte Cofidis-Profi Simon Geschke (36) am Sonntag nach seinem dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften im Sauerland. „Es gibt natürlich immer Schlimmeres, aber es wäre definitiv eine herbe Enttäuschung.“

An diesem Montag steht für alle für die Tour in Frage kommenden Fahrer ein PCR-Test an, der letztlich über den Start bei der am Freitag in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen beginnenden Frankreich-Rundfahrt entscheidet.

Foto: dpa/Yuzuru Sunada Infos Tour de France - Zahlen, Daten, Fakten und Rekorde

„Es ist natürlich ein beschissenes Gefühl und die Angst ist durchaus begründet“, sagte der Meisterschafts-Fünfte Jonas Rutsch vom US-Team EF Education-EasyPost der Deutschen Presse-Agentur. Der 24 Jahre alte Südhesse steht vor seiner zweiten Tour-Teilnahme – sofern ihm ein positives Testergebnis nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht.

Bei der Tour de Suisse Mitte Juni hatte eine Corona-Welle das Teilnehmerfeld der 85. Schweiz-Rundfahrt erheblich ausgedünnt. Mehr als 40 Fahrer mussten das Rennen vorzeitig beenden, darunter auch Maximilian Schachmann. Der Bora-hansgrohe-Profi konnte deswegen nicht bei den nationalen Titelkämpfen im Sauerland teilnehmen und musste sein Meistertrikot kampflos an seinen Teamkollegen Nils Politt abgeben.

+++++27. Juni 2022+++++

Tour-Titelverteidiger Pogacar führt starkes UAE-Team an

Tadej Pogacar nimmt seinen dritten Sieg in Serie bei der Tour de France in Angriff. Der 23 Jahre alte Slowene wurde am Montag wie erwartet von seinem Team UAE als Kapitän für die 109. Frankreich-Rundfahrt nominiert. Pogacar gewann die beiden vergangenen Auflagen des bedeutendsten Radrennens der Welt, war insbesondere im Vorjahr eine Klasse für sich. Die Tour startet am Freitag in Kopenhagen mit einem 13,2 Kilometer langen Einzelzeitfahren.

Pogacar wurde ein Team aus starken Kletterern zur Seite gestellt. In den Bergen soll er vom Polen Rafal Majka, dem US-Amerikaner Brandon McNulty, dem Spanier Marc Soler sowie dem Neuseeländer George Bennett unterstützt werden. Zudem wurden der Norweger Vegard Stake Laengen und die beiden Klassiker-Spezialisten Matteo Trentin (Italien) und Mikkel Bjerg (Dänemark) nominiert. Der deutsche Sprinter Pascal Ackermann schaffte es wie erwartet nicht ins achtköpfige Aufgebot.

+++++23. Juni 2022+++++

Schachmann muss wegen Corona-Infektion um Teilnahme bangen

Der deutsche Straßenradmeister Maximilian Schachmann ist wenige Tage nach der Tour de Suisse auch positiv auf Corona getestet worden und muss um die Teilnahme an der Tour de France bangen. Seinen Start bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende im Sauerland, wo er seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen wollte, hat er bereits abgesagt. „Auswirkungen auf eine mögliche Tour de France Nominierung lassen sich noch nicht abschätzen“, teilte sein Bora-hansgrohe-Rennstall am Donnerstag mit. Eigentlich war Schachmann für die am 1. Juli in Kopenhagen beginnende 109. Frankreich-Rundfahrt fest vorgesehen. Das Bora-Team will am Sonntag sein Aufgebot bekannt geben.

Bei der Tour de Suisse hatte es in der vergangenen Woche zahlreiche Corona-Fälle gegeben. Mehr als 40 Fahrer mussten das Rennen vorzeitig beendet. Auch in Schachmanns Team hatte es während der Rundfahrt drei positive Tests gegeben, darunter der Russe Alexander Wlassow, der sogar als Gesamterster das Rennen verlassen musste.

Schachmann hatte die Tour de Suisse dagegen beendet und den zehnten Gesamtrang belegt. Nun der Rückschlag. Dabei hatte den gebürtigen Berliner erst zu Beginn des Jahres eine Corona-Erkrankung und danach ein schwerer Infekt zurückgeworfen.

+++++23. Juni 2022+++++

Achte Tour-Teilnahme für John Degenkolb - Arndt fehlt im Tour Aufgebot vom Team DSM

Der frühere Paris-Roubaix-Sieger John Degenkolb geht zum achten Mal bei der Tour de France an den Start. Der Klassikerspezialist steht im achtköpfigen Aufgebot seines Teams DSM für die am 1. Juli in Kopenhagen beginnende Frankreich-Rundfahrt. Für Landsmann Nikias Arndt war dagegen kein Platz in der DSM-Mannschaft. Angeführt wird das Team vom Franzosen Romain Bardet, dem Tour-Gesamtzweiten von 2016.

Degenkolb darf sich vor allem in der ersten Woche bei den kniffligen Windkanten- oder Kopfsteinpflaster-Etappen Hoffnungen auf einen Tagessieg machen. So führt die fünfte Etappe über elf Kopfsteinpflaster-Sektoren und endet kurz vor dem berüchtigten Wald von Arenberg, der stets Teil des Klassikers Paris-Roubaix ist. 2018 holte Degenkolb seinen einzigen Tour-Etappensieg auf einer ähnlichen Etappe in Roubaix.

(dpa/sid)