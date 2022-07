Simon Geschke

Auch wenn der große Traum vom Bergtrikot auf der letzten Pyrenäen-Etappe doch noch platzte: Geschkes Kampf um den Sieg in der Bergwertung war das deutsche Highlight bei Tour. Insgesamt neun Tage führte der 36 Jahre alte Routinier die Wertung an und stellte damit einen deutschen Rekord auf. Am Ende reichte es nicht ganz, weil Gesamtsieger Vingegaard das legendäre weiße Trikot mit den roten Punkten im Vorbeirollen auch noch mitnahm. Geschke, der das Trikot gegen seinen Willen als Zweitplatzierter „wie eine Schaufensterpuppe“ nach Paris tragen musste, war zuvor dennoch in die Herzen der deutschen und französischen Radsportfans geklettert.