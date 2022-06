Kampf um das Gelbe Trikot : Das sind die Favoriten bei der Tour de France

Düsseldorf Bei der 109. Tour de France geht es ab dem 1. Juli wieder um Etappen-Siege – vor allem aber um das Gelbe Trikot für den Gesamtsieg sowie die Wertungen für den besten Sprinter und Bergfahrer. Favoriten gibt es einige.

Das Gelbe Trikot ist für die meisten Radrennfahrer das beliebteste bei der Tour de France. Für viele ist es ein Traum, zumindest einen Tag in Gelb zu fahren. Denn das heißt, man führt das Gesamtklassement gerade an. Es am Ende der Tour, bei der Ankunft in Paris zu tragen, ist einer der größten, vielleicht der größte Erfolg im Radsport.