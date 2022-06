Alles zur Tour de France : Corona-Angst bei Rad-Assen vor Tour-Start

Simon Geschke (l.) vom Team Cofidis. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Die Radsportprofis kämpfen ab dem 1. Juli wieder bei der Tour de France um das Gelbe Trikot und die Siege in den anderen prestigeträchtigen Wertungen. Nach und nach nominieren die Teams ihre Fahrer. Für viele wird es aber wegen Corona eng bis zum Start. So auch für einen Deutschen. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

Wenige Tage vor Beginn der Tour de France macht sich bei Deutschland Top-Radprofis Sorge vor eine möglichen Infektion mit dem Coronavirus und einem damit verbundenen Aus für die 109. Frankreich-Rundfahrt breit.

„Es ist nochmal ein Zittern, bis das Ergebnis kommt. Man merkt nicht einmal was, und auf einmal ist man positiv und mit einem Schlag ist die Vorbereitung seit den Klassikern für die Katz'“, sagte Cofidis-Profi Simon Geschke (36) am Sonntag nach seinem dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften im Sauerland. „Es gibt natürlich immer Schlimmeres, aber es wäre definitiv eine herbe Enttäuschung.“

An diesem Montag steht für alle für die Tour in Frage kommenden Fahrer ein PCR-Test an, der letztlich über den Start bei der am Freitag in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen beginnenden Frankreich-Rundfahrt entscheidet.

„Es ist natürlich ein beschissenes Gefühl und die Angst ist durchaus begründet“, sagte der Meisterschafts-Fünfte Jonas Rutsch vom US-Team EF Education-EasyPost der Deutschen Presse-Agentur. Der 24 Jahre alte Südhesse steht vor seiner zweiten Tour-Teilnahme – sofern ihm ein positives Testergebnis nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht.

Bei der Tour de Suisse Mitte Juni hatte eine Corona-Welle das Teilnehmerfeld der 85. Schweiz-Rundfahrt erheblich ausgedünnt. Mehr als 40 Fahrer mussten das Rennen vorzeitig beenden, darunter auch Maximilian Schachmann. Der Bora-hansgrohe-Profi konnte deswegen nicht bei den nationalen Titelkämpfen im Sauerland teilnehmen und musste sein Meistertrikot kampflos an seinen Teamkollegen Nils Politt abgeben.

+++++23. Juni 2022+++++

Foto: dpa/Urs Flueeler 25 Bilder Alle Infos zu den Teams

Schachmann muss wegen Corona-Infektion um Teilnahme bangen

Der deutsche Straßenradmeister Maximilian Schachmann ist wenige Tage nach der Tour de Suisse auch positiv auf Corona getestet worden und muss um die Teilnahme an der Tour de France bangen. Seinen Start bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende im Sauerland, wo er seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen wollte, hat er bereits abgesagt. „Auswirkungen auf eine mögliche Tour de France Nominierung lassen sich noch nicht abschätzen“, teilte sein Bora-hansgrohe-Rennstall am Donnerstag mit. Eigentlich war Schachmann für die am 1. Juli in Kopenhagen beginnende 109. Frankreich-Rundfahrt fest vorgesehen. Das Bora-Team will am Sonntag sein Aufgebot bekannt geben.

Bei der Tour de Suisse hatte es in der vergangenen Woche zahlreiche Corona-Fälle gegeben. Mehr als 40 Fahrer mussten das Rennen vorzeitig beendet. Auch in Schachmanns Team hatte es während der Rundfahrt drei positive Tests gegeben, darunter der Russe Alexander Wlassow, der sogar als Gesamterster das Rennen verlassen musste.

Schachmann hatte die Tour de Suisse dagegen beendet und den zehnten Gesamtrang belegt. Nun der Rückschlag. Dabei hatte den gebürtigen Berliner erst zu Beginn des Jahres eine Corona-Erkrankung und danach ein schwerer Infekt zurückgeworfen.

Foto: AP/Christophe Ena 11 Bilder Der Favoritencheck zur Tour de France 2022

+++++23. Juni 2022+++++

Achte Tour-Teilnahme für John Degenkolb - Arndt fehlt im Tour Aufgebot vom Team DSM

Foto: dpa/Christophe Ena Infos Der Etappenplan der Tour de France 2022

Der frühere Paris-Roubaix-Sieger John Degenkolb geht zum achten Mal bei der Tour de France an den Start. Der Klassikerspezialist steht im achtköpfigen Aufgebot seines Teams DSM für die am 1. Juli in Kopenhagen beginnende Frankreich-Rundfahrt. Für Landsmann Nikias Arndt war dagegen kein Platz in der DSM-Mannschaft. Angeführt wird das Team vom Franzosen Romain Bardet, dem Tour-Gesamtzweiten von 2016.

Degenkolb darf sich vor allem in der ersten Woche bei den kniffligen Windkanten- oder Kopfsteinpflaster-Etappen Hoffnungen auf einen Tagessieg machen. So führt die fünfte Etappe über elf Kopfsteinpflaster-Sektoren und endet kurz vor dem berüchtigten Wald von Arenberg, der stets Teil des Klassikers Paris-Roubaix ist. 2018 holte Degenkolb seinen einzigen Tour-Etappensieg auf einer ähnlichen Etappe in Roubaix.

(dpa/sid)