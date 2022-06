Live und im Stream : So sehen Sie die Tour de France 2022 im TV

So sehen Sie die Tour de France 2022 im TV

Köln Das wichtigste Radsport-Rennen des Jahres wird auch weiterhin in der ARD zu sehen sein. Der TV-Sender einigte sich mit dem Veranstalter der Frankreich-Rundfahrt auf einen neuen Vertrag.

Die Tour de France können Radsport-Fans auch in diesem Jahr auf verschiedenen TV-Sendern kostenlos schauen. Die ARD hat über die Sportrechteagentur SportA einen neuen Vertrag mit dem Radsport-Veranstalter Amaury Sport Organisation (ASO) abgeschlossen. Das Erste plant nach eigenen Angaben eine tägliche Live-Berichterstattung vom größten Radrennen der Welt vom 1. bis 24. Juli, die in der Regel von 16.05 Uhr bis 17.25 Uhr dauert. Die kompletten Etappen laufen beim Spartensender One, auf „sportschau.de“ sowie bei Eurosport. Der ebenfalls kostenlos zu empfangende Sportanbieter hat einen bis 2025 laufenden Tour-Vertrag mit der ASO.