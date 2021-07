Tour de France : Pogacar trotz Doping-Fragen nicht verärgert oder angepisst

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat Verständnis für kritische Fragen zu seinen dominanten Auftritten geäußert. Hier halten wir Sie über das aktuelle Geschehen bei der 108. Tour de France auf dem Laufenden.

Tour-de-France-Titelverteidiger Tadej Pogacar kann die Doping-Nachfragen an seine Person nachvollziehen. „Ich bin nicht verärgert oder angepisst. Es sind unbequeme Fragen, weil die Geschichte unseres Sports sehr schlecht ist. Ich verstehe all die Fragen. Ich habe dafür keine Antworten vorbereitet, weil ich es einfach liebe, auf meinem Fahrrad zu fahren“, sagte der 22 Jahre alte Slowene am Montag in Andorra la Vella. Er könne nur „aus ganzem Herzen“ sagen, „dass ich aus einer guten Familie komme“, fügte der Gesamtführende am Ruhetag an.