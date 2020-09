Tour de France 2020 : Verdächtige im vermuteten Doping-Fall weiter im Gewahrsam

Das Fahrerfeld fährt über die Champs-Élysées in Paris. Foto: dpa/Kenzo Tribouillard

Marseille Nur einen Tag nach Ende der Tour de France kämpft der Radsport wieder mit seiner Erbsünde: Der Frankreich-Rundfahrt droht ein Dopingskandal.

Im vermuteten Doping-Fall bei der Tour de France bleiben ein Arzt und ein Krankengymnast zunächst im Polizeigewahrsam. Es gebe weiter Vernehmungen, teilte die Staatsanwaltschaft Marseille am späten Dienstagabend mit.

Nach einer Razzia beim französischen Team Arkéa-Samsic noch während der Tour de France ermittelt die Staatsanwaltschaft der südfranzösischen Hafenstadt wegen des Verdachts „der Verabreichung und Verschreibung einer verbotenen Substanz oder verbotenen Methode an einen Sportler ohne medizinische Begründung“. Es drohen maximale Strafen von fünf Jahren Haft und Geldbußen von 75 000 Euro, so die Ermittler. Die beiden Verdächtigen sind seit Montag im Gewahrsam.

Fahrer des Teams seien bereits am Montag angehört worden, teilte die Staatsanwältin Dominique Laurens weiter mit, nannte aber keine Namen. Es gebe unter anderem den Verdacht des Transports und des unerlaubten Besitzes von giftigen Substanzen. Es drohten deshalb Haftstrafen von bis zu fünf Jahren und Geldbußen. Laurens kündigte weitere Vernehmungen an, ließ aber offen, wen diese betreffen. Die Staatsanwaltschaft hatte Vorermittlungen zur Prüfung der Vorwürfe eingeleitet.

Ermittlungen wegen Dopingverdachts bei Tour de France

Ein harter Verdacht, Ermittler im Einsatz und schon zwei Festnahmen: Nur einen Tag nach dem Ende der 107. Tour de France droht dem Radsport mal wieder ein Dopingskandal. Die Staatsanwaltschaft in Marseille bestätigte der Nachrichtenagentur AFP am Montag die Aufnahme einer vorläufigen Untersuchung.

Emmanuel Hubert, General-Manager des Rennstalls, bestätigte am Abend auf AFP-Anfrage lediglich laufende Ermittlungen. Die Untersuchungen beträfen demnach "nur eine sehr begrenzte Zahl an Sportlern sowie deren Begleitpersonen, die nicht beim Team angestellt sind". Die Ermittlungen richteten sich damit nicht direkt gegen das Team. Sollten nun "inakzeptable" Dopingpraktiken aufgedeckt werden, so Hubert, werde Arkea-Samsic unverzüglich Konsequenzen ziehen.