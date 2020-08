Name: Primoz Roglic (Slowenien/ 29. Oktober 1989)



Team: Team Jumbo-Visma



Beste Tour-Platzierung: 4. (4 Teilnahmen)



Einschätzung: Im Gegensatz zu Bernal ist Roglic ein Spätstarter. Erst seit vier Jahren fährt der frühere Junioren-Weltmeister im Skispringen auf höchstem Niveau Rad, ist immer noch in der Entwicklungsphase. Nach dem Vuelta-Sieg im Vorjahr hat Roglic noch einmal draufgepackt, war zuletzt sogar einen Tick besser in Form als Bernal, stürzte dann aber bei der Dauphine, verlor zudem in Steven Kruijswijk (der Tour-Vorjahresdritte des Vorjahres brach sich die Schulter) seinen Top-Unterstützer. Ob Roglic schon beim schweren Auftakt in Nizza wieder topfit ist, dürfte mitentscheidend sein.