Tour de France 2020: Das Tour-Zeugnis der deutschen Fahrer

Maximilian Schachmann (Berlin/Bora-hansgrohe): Der Kämpfer.

Ein gebrochenes Schlüsselbein? Kein Problem! Der deutsche Ex-Meister startete angeschlagen in die Tour, doch das merkte man kaum. Schachmann steigerte sich stetig und erwies sich in der Bora-Mannschaft als verlässlichster Helfer. Als klar war, dass Buchmann nicht ums Podium kämpfen kann, erhielt er Freiheiten - und nutzte sie in Fluchtgruppen. Fast hätte es sogar mit einem Etappensieg geklappt. Am Puy Mary im Zentralmassiv wurde er starker Dritter.