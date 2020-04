Absage-Druck wächst : Tour-de-France-Austragung "Irrsinn" und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit"

Köln In Frankreich tobt die Pandemie, doch die Macher der Tour de France halten unerschütterlich am Rennen und einer Austragung mit Zuschauern fest. Doch das die Tour wirklich wie geplant startet, wird immer unwahrscheinlicher.

"Die Tour wird nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden", sagte Prudhomme in einem Interview mit dem Portal Sports Auvergne mit großer Nachdrücklichkeit und wischte damit eines der Gedankenspiele vom Tisch. Wenn es also eine Tour gibt, und davon scheint Prudhomme überzeugt, soll sie das gewohnte Spektakel werden.

Einmal ganz abgesehen davon, dass eine "Geistertour" angesichts eines Betriebs von in Nicht-Krisen-Zeiten zehn Millionen Zuschauern und 29.000 Sicherheitskräften über drei Wochen ohnehin kaum realisierbar wäre: Dass die Tour wie geplant am 27. Juni in Nizza startet, wird angesichts von schon mehr als 5000 Toten in Frankreich - alleine am Donnerstag mehr als 1300, so viele wie nirgends sonst auf der Welt - immer unwahrscheinlicher.