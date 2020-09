Tour de France 2020 : Buchmann in den Pyrenäen abgehängt

Emanuel Buchmann. Foto: AP/Christophe Ena

Berlin Die Tour de France ist mit einiger Verspätung wegen der Corona-Pandemie gestartet. In unserem Tour-Telegramm halten wir Sie über alle aktuellen Entwicklungen zu den Teams und Etappen auf dem Laufenden.

Emanuel Buchmann rollte mit gesenktem Kopf Richtung Teambus, seine Stimmung war so grau wie der Himmel über dem Zielort Loudenvielle. "Das ist nicht das, was ich wollte und wie ich gerne fahren möchte, aber es geht wohl noch nicht besser nach dem Sturz", sagte Buchmann, nachdem er auf der ersten Pyrenäen-Etappe der Tour de France mehr als eine Minute auf seine Rivalen verloren hatte - der Traum vom Podest droht früh zu platzen.

Während der Franzose Nans Peters (AG2R) nach 141 km und den berüchtigten Port de Bales und Peyresourde einen Ausreißersieg feierte, verlor Buchmann am letzten Berg den Anschluss an die Favoritengruppe. "Heute lief es nicht so gut bei mir, als es richtig abging zum Schluss. Ich habe mich nicht gut gefühlt und musste reißen lassen", sagte er: "Ich bin einfach mein Tempo gefahren und habe versucht, so wenig Zeit wie möglich zu verlieren."

Das gelang nur teilweise. Der Brite Adams Yates (Mitchelton-Scott) verteidigte das Gelbe Trikot erfolgreich vor Topfavorit Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma), beide erreichten das Ziel 6:40 Minuten nach Peters. Bora-hansgrohe-Kapitän Buchmann hatte als Tages-25. 7:43 Minuten Rückstand und ist im Gesamtklassement 1:25 Minuten hinter Yates Elfter.

Dass er in der entscheidenden Phase des Rennens wieder ohne Helfer dastand, wollte Buchmann nicht als Grund für den Rückschlag gelten lassen. "Die Jungs haben bis zum vorletzten Berg einen guten Job gemacht. Es hat einfach bei mir gefehlt, da kann man der Mannschaft nicht die Schuld geben", sagte der 27-Jährige, der kurz vor der Tour schwer gestürzt war und mit den Folgen immer noch kämpft: "Es besteht natürlich die Hoffnung, dass es besser wird. Aber heute ging eben nicht mehr."

So düster wie Buchmann sah Enrico Poitschke die Welt nicht. "Emu hat am letzten Berg den Kontakt verloren, aber er ist nicht komplett eingebrochen. Wir haben Zeit verloren, aber nicht allzu viel. Es ist nichts verloren", sagte Boras Sportlicher Leiter.

Roglics junger Landsmann Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) holte als einziger Klassementfahrer nennenswerte Zeit - 40 Sekunden - auf die anderen Favoriten heraus. Großer Verlierer war Frankreichs Hoffnungsträger Thibaut Pinot, der bereits am vorletzten Berg abgehängt wurde und den Traum vom Tour-Sieg erneut begraben muss - mehr als 25 Minuten verlor Pinot. Auch der französische Publikumsliebling Julian Alaphilippe büßte mächtig Zeit ein, über 18 Minuten.

Buchmann schien zwar zunächst gut erholt von den Strapazen des Vortages, als er mit seinem Bora-Team stundenlang für Sprinter Peter Sagan mächtig Tempo gemacht und das Feld gesprengt hatte. Auch seine wichtigsten Helfer waren zunächst an seiner Seite, verabschiedeten sich am höchsten Berg des Tages, dem Port de Bales, aber nacheinander.

"Ganz wichtig ist, dass wir Emanuel immer auf einer guten Position in den Berg fahren", sagte Poitschke - Buchmann war jedoch wie bei der ersten Bergankunft am Dienstag früh alleine. Und am Peyresourde verließen ihn die Kräfte, er kämpfte um Schadensbegrenzung.

Um die geht es für ihn wohl auch am Sonntag. Der Abschluss der in diesem Jahr kurzen Pyreänen-Tour bietet zwar ebenfalls keine Bergankunft, dafür zwei tückische Anstiege: Den erstmals im Programm stehenden, bis 11,4 Prozent steilen Col de la Houcere. Und vor allem die gegen Ende bis 13,6 Prozent steile Rampe des Col de Marie Blanque, dessen Passhöhe nur 18 km vor dem Ziel liegt.

+++++5. September 2020+++++

Peters gewinnt erste Pyrenäen-Etappe - Yates weiter in Gelb

Der Franzose Nans Peters hat die erste Pyrenäen-Etappe der 107. Tour de France gewonnen. Der Fahrer vom Team AG2R siegte am Samstag auf dem achten Teilstück nach 141 Kilometern von Cazères-sur-Garonne nach Loudenvielle vor dem Letten Toms Skujins und dem Spanier Carlos Verona. Peters war kurz nach dem Start zusammen mit zwölf weiteren Fahrern ausgerissen.

Die Top-Favoriten erreichten mit über sechs Minuten Rückstand das Ziel. Das Gelbe Trikot verteidigte der Brite Adam Yates erfolgreich vor dem Slowenen Primoz Roglic, der drei Sekunden zurückliegt. Der Vorjahresvierte Emanuel Buchmann verlor indes mehr als eine Minute auf seine Rivalen. Ganz aus dem Kreis der Top-Favoriten verabschiedete sich Frankreichs Hoffnungsträger Thibaut Pinot, der mit großem Rückstand ins Ziel kam.

Am Sonntag folgt die zweite Kletterpartie in den Pyrenäen. Zwar sind die Berge auf dem neunten Teilstück über 153 Kilometer von Pau nach Laruns nicht gar so hoch, dafür aber umso steiler. Vor allem der Col de Marie Blanque, ein Anstieg der ersten Kategorie, weist auf den letzten vier Kilometern eine durchschnittliche Steigung von zwölf Prozent auf. Danach sind es aber noch 18 Kilometer bis zum Ziel.

+++++5. September 2020++++

Das erwartet die Fahrer auf der 8. Etappe

Rechtzeitig vor den Pyrenäen hat sich Emanuel Buchmann als Gesamtzwölfter in Position gebracht. Dafür musste seine Bora-hansgrohe-Mannschaft am Freitag aber hart arbeiten. Ob sich die Anstrengungen in den Bergen rächen? Die achte Etappe mit drei schweren Bergen verspricht Spannung.

Strecke: Nach den Südalpen und dem Zentralmassiv geht es bereits in die Pyrenäen - und das innerhalb der ersten Woche. Das nur 141 Kilometer lange achte Teilstück von Cazères-sur-Garonne nach Loudenvielle hat es am Samstag durchaus in sich. Zwar liegt das Ziel nicht auf dem Berg, aber einfach wird es trotzdem nicht - vor allem im Finale. Nach dem Anstieg zum Port de Balès, dem ersten Berg der höchsten Kategorie bei dieser Tour, wartet noch der 1569 Meter hohe Col de Peyresourde. Danach folgt die halsbrecherische Abfahrt ins Ziel.

Favoriten: Auch wenn es keine Bergankunft ist, könnte sich im Gesamtklassement einiges tun. Denn am letzten Anstieg werden Bonussekunden verteilt und auf der anspruchsvollen Abfahrt könnten Spezialisten wie Ex-Skispringer Primoz Roglic (Slowenien) auf ihre Chance lauern. Aber auch Vorjahressieger Egan Bernal (Kolumbien) fährt trotz seines jungen Alters äußerst clever und umsichtig. Gut möglich, dass Frankreichs Hoffnungsträger Julian Alaphilippe noch einmal angreift, sollte er die Kletterpartien in der Spitzengruppe meistern.

Gelbes Trikot: Nur drei Sekunden liegt der Brite Adam Yates vor Roglic im Gesamtklassement. Das könnte eng werden, auch wenn der Mann vom Team Mitchelton-Scott ein guter Kletterer ist. Immerhin gewann er 2016 die Tour-Nachwuchswertung und belegte den vierten Gesamtrang. Ist Yates womöglich die große Überraschung in diesem Jahr?

Deutsche: In den Pyrenäen wird sich zeigen, wie gut Emanuel Buchmann seine Sturzverletzungen aus der Dauphiné-Rundfahrt überwunden hat. „Da wird das Radrennen richtig losgehen“, sagte der Ravensburger, der mit 22 Sekunden Rückstand aussichtsreich auf dem zwölften Platz liegt. Wichtig dürfte für den Vorjahresvierten sein, dass er möglichst lange von seinen Helfern Maximilian Schachmann und Lennard Kämna unterstützt wird.

+++++4. September 2020+++++

Van Aert gewinnt siebte Etappe

Der belgische Radprofi Wout Van Aert hat die siebte Etappe der Tour de France gewonnen. Der 25-Jährige vom Team Jumbo-Visma setzte sich am Freitag nach 168 km zwischen Millau und Lavaur vor dem Norweger Edvald Boasson Hagen (NTT) und dem Franzosen Bryan Coquard (B&B-Vital Concept) durch. Für Van Aert war es der zweite Tagessieg.

+++++3. September 2020+++++

Luzenko gewinnt sechste Etappe

Der kasachische Radprofi Alexej Luzenko hat die sechste Etappe der 107. Tour de France gewonnen. Der 27-Jährige vom Team Astana feierte nach 191 km bei der Bergankunft am Mont Aigoual einen Erfolg als Ausreißer. Luzenko hatte im Ziel 55 Sekunden Vorsprung auf den Spanier Jesus Herrada (Cofidis). Dritter wurde der belgische Olympiasieger Greg Van Avermaet (CCC Team/+ 2:15 Minuten).

+++++2. September 2020+++++

Alaphilippe verliert Gelbes Trikot - van Aert gewinnt fünfte Etappe

Der französische Radstar Julian Alaphilippe hat nach einer Zeitstrafe das Gelbe Trikot bei der Tour de France verloren. Der Quick-Step-Profi kam auf der fünften Etappe zwar zeitgleich mit Sprintsieger Wout Van Aert ins Ziel, wurde aber nachträglich mit 20 Sekunden Strafe belegt, da er 17 km vor dem Ziel noch Verpflegung angenommen hatte. Dies ist nur bis 20 km vor Etappenende erlaubt.

Neuer Gesamtführender ist damit der Brite Adam Yates (Mitchelton-Scott) mit drei Sekunden Vorsprung auf Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma), Alaphilippe fiel auf Platz 16 zurück.

Van Aert setzte sich nach 183 km zwischen Gap in den Seealpen und Privas in der Ardeche im Massensprint vor dem Niederländer Cees Bol (Sunweb) durch und bescherte dem Jumbo-Visma-Team einen Tag nach dem Erfolg von Roglic bei der ersten Bergankunft den nächsten Sieg. Dritter wurde der Ire Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step).

+++++1. September 2020+++++

Roglic siegt bei erster Bergankunft - Alaphilippe verteidigt Gesamtführung

Mitfavorit Primoz Roglic hat die erste Bergankunft der 107. Tour de France gewonnen. Der Slowene holte sich am Dienstag nach 160,5 Kilometern von Sisteron nach Orcières-Merlette den Sieg vor seinem Landsmann Tadej Pogacar. Deutschlands Hoffnungsträger Emanuel Buchmann erreichte das Ziel an der 1825 Meter hoch gelegenen Skistation einige Sekunden hinter Roglic.

Die Führung in der Gesamtwertung verteidigte der Franzose Julian Alaphilippe erfolgreich. Damit wird der Superstar am Mittwoch zum insgesamt 17. Mal in seiner Karriere das Gelbe Trikot tragen.

Auf der fünften Etappe sind dann wieder die Sprinter gefragt. Über 183 Kilometer von Gap nach Privas warten nur zwei Berge der vierten Kategorie.

+++++1. September 2020++++

Das bringt der Tag bei der Tour de France

Schon am vierten Tag wartet auf die Fahrer bei der 107. Tour de France die erste Bergankunft. Kommt es bereits zum ersten Schlagabtausch der Favoriten? Und wie ergeht es Gelbträger Julian Alaphilippe? Kampflos wird der Franzose sein Trikot nicht herschenken.

Strecke: Nach 160,5 Kilometern mit Start in Sisteron geht es am Dienstag zur 1825 Meter hoch gelegenen Skistation in Orcières-Merlette hinauf. Der Berg der ersten Kategorie weist über 7,1 Kilometer eine durchschnittliche Steigung von 6,7 Prozent auf.

Favoriten: Bei der erste Bergankunft der Tour sind die Anwärter auf den Gesamtsieg erstmals gefordert. Entscheidende Minuten werden die Topstars um Titelverteidiger Egan Bernal (Kolumbien) und Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Slowenien) hier nicht rausholen, aber bei einem schlechten Tag können durchaus die Tour-Träume beendet sein. Für den angeschlagen in die Rundfahrt gegangenen Emanuel Buchmann ist die Etappe bereits ein erster Gradmesser.

Gelbes Trikot: Für Gelbträger Julian Alaphilippe dürfte es eine Herausforderung werden, die Spitzenposition zu behaupten. Zuzutrauen ist es dem Franzosen aber allemal, schon im vergangenen Jahr war er im Gelben Trikot über sich hinausgewachsen, wie etwa am Tourmalet. Doch der bergfeste Brite Adam Yates, der nur vier Sekunden zurückliegt, wird seine Chance suchen.

Deutsche: Buchmann, und sonst? Am ehesten käme noch Lennard Kämna für eine vordere Platzierung in Frage, doch dem Youngster stecken bereits drei Stürzen in den Beinen. Im Blickpunkt steht auch Maximilian Schachmann, der mit einem Schlüsselbeinbruch in die Tour gegangen ist. Unter normalen Umständen wäre er ein Mann für eine Überraschung.

+++++31. Auguste 2020+++++

Ewan sprintet zum Etappensieg – Alaphilippe behält Gelb

Der Australier Caleb Ewan hat die dritte Etappe der 107. Tour de France gewonnen. Der Teamkollege von Roger Kluge holte sich am Montag nach 198 Kilometer von Nizza nach Sisteron den Sieg im Massensprint vor dem Iren Sam Bennett und dem Italiener Giacomo Nizzolo. Die deutschen Fahrer spielten bei der zweiten Sprintankunft erneut keine Rolle.

Das Gelbe Trikot des Gesamtersten trägt weiterhin der französische Superstar Julian Alaphilippe, der mit dem Hauptfeld ins Ziel kam. Auch die Favoriten um Vorjahressieger Egan Bernal aus Kolumbien und dem deutschen Hoffnungsträger Emanuel Buchmann verloren keine Zeit.

Das könnte am Dienstag anders aussehen, wenn die erste Bergankunft auf dem Programm steht. Nach 160,5 Kilometern geht es zur 1825 Meter hoch gelegenen Skistation in Orcières-Merlette hinauf. Der Berg der ersten Kategorie weist über 7,1 Kilometer eine durchschnittliche Steigung von 6,7 Prozent auf.

+++++30. August 2020+++++

Alaphilippe gewinnt zweite Etappe und übernimmt Gelb

Julian Alaphilippe hat die zweite Etappe gewonnen. Der Radprofi aus Frankreich siegte am Sonntag auf dem bergigen Teilstück über 186 Kilometer mit Start und Ziel in Nizza vor dem Schweizer Marc Hirschi aus dem deutschen Sunweb-Team und dem Briten Adam Yates. Alaphilippe holte sich damit auch das Gelbe Trikot des Gesamtersten. Die Topfavoriten um Vorjahressieger Egan Bernal erreichten das Ziel im Hauptfeld.

+++++ 30. August 2020 +++++

Ex-Weltmeister Gilbert und Degenkolb schon raus

Nach dem Aus für den deutschen Radprofi John Degenkolb (Gera/Lotto-Soudal) ist auch für dessen prominenten Teamkollegen Philippe Gilbert die Tour de France bereits nach der ersten Etappe beendet. Der belgische Ex-Weltmeister und Klassikerspezialist hat bei einem Sturz am Samstag laut Mitteilung seines Teams einen Bruch der linken Kniescheibe erlitten.

Der Tour-Auftakt war von zahlreichen Stürzen überschattet worden, Degenkolb kam außerhalb des Zeitlimits ins Ziel. Aufgeben musste zudem der Spanier Rafael Valls (Bahrain-McLaren) mit einem Oberschenkelbruch.

Die zweite Etappe führt das Feld am Sonntag über drei anspruchsvolle Alpen-Anstiege und endet nach 186 km erneut in Nizza.

+++++ 29. August 2020 +++++

Stürze überschatten erste Etappe – Kristoff in Gelb