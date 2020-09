4. Etappe : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Das Fahrerfeld auf der 3. Etappe. Foto: dpa/Christophe Ena

Berlin Die Tour de France ist mit einiger Verspätung wegen der Corona-Pandemie gestartet. In unserem Tour-Telegramm halten wir Sie über alle aktuellen Entwicklungen zu den Teams und Etappen auf dem Laufenden.

Schon am vierten Tag wartet auf die Fahrer bei der 107. Tour de France die erste Bergankunft. Kommt es bereits zum ersten Schlagabtausch der Favoriten? Und wie ergeht es Gelbträger Julian Alaphilippe? Kampflos wird der Franzose sein Trikot nicht herschenken.

Strecke: Nach 160,5 Kilometern mit Start in Sisteron geht es am Dienstag zur 1825 Meter hoch gelegenen Skistation in Orcières-Merlette hinauf. Der Berg der ersten Kategorie weist über 7,1 Kilometer eine durchschnittliche Steigung von 6,7 Prozent auf.

Favoriten: Bei der erste Bergankunft der Tour sind die Anwärter auf den Gesamtsieg erstmals gefordert. Entscheidende Minuten werden die Topstars um Titelverteidiger Egan Bernal (Kolumbien) und Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Slowenien) hier nicht rausholen, aber bei einem schlechten Tag können durchaus die Tour-Träume beendet sein. Für den angeschlagen in die Rundfahrt gegangenen Emanuel Buchmann ist die Etappe bereits ein erster Gradmesser.

Gelbes Trikot: Für Gelbträger Julian Alaphilippe dürfte es eine Herausforderung werden, die Spitzenposition zu behaupten. Zuzutrauen ist es dem Franzosen aber allemal, schon im vergangenen Jahr war er im Gelben Trikot über sich hinausgewachsen, wie etwa am Tourmalet. Doch der bergfeste Brite Adam Yates, der nur vier Sekunden zurückliegt, wird seine Chance suchen.

Deutsche: Buchmann, und sonst? Am ehesten käme noch Lennard Kämna für eine vordere Platzierung in Frage, doch dem Youngster stecken bereits drei Stürzen in den Beinen. Im Blickpunkt steht auch Maximilian Schachmann, der mit einem Schlüsselbeinbruch in die Tour gegangen ist. Unter normalen Umständen wäre er ein Mann für eine Überraschung.

+++++31. Auguste 2020+++++

Ewan sprintet zum Etappensieg – Alaphilippe behält Gelb

Der Australier Caleb Ewan hat die dritte Etappe der 107. Tour de France gewonnen. Der Teamkollege von Roger Kluge holte sich am Montag nach 198 Kilometer von Nizza nach Sisteron den Sieg im Massensprint vor dem Iren Sam Bennett und dem Italiener Giacomo Nizzolo. Die deutschen Fahrer spielten bei der zweiten Sprintankunft erneut keine Rolle.

Das Gelbe Trikot des Gesamtersten trägt weiterhin der französische Superstar Julian Alaphilippe, der mit dem Hauptfeld ins Ziel kam. Auch die Favoriten um Vorjahressieger Egan Bernal aus Kolumbien und dem deutschen Hoffnungsträger Emanuel Buchmann verloren keine Zeit.

Das könnte am Dienstag anders aussehen, wenn die erste Bergankunft auf dem Programm steht. Nach 160,5 Kilometern geht es zur 1825 Meter hoch gelegenen Skistation in Orcières-Merlette hinauf. Der Berg der ersten Kategorie weist über 7,1 Kilometer eine durchschnittliche Steigung von 6,7 Prozent auf.

+++++30. August 2020+++++

Alaphilippe gewinnt zweite Etappe und übernimmt Gelb

Julian Alaphilippe hat die zweite Etappe gewonnen. Der Radprofi aus Frankreich siegte am Sonntag auf dem bergigen Teilstück über 186 Kilometer mit Start und Ziel in Nizza vor dem Schweizer Marc Hirschi aus dem deutschen Sunweb-Team und dem Briten Adam Yates. Alaphilippe holte sich damit auch das Gelbe Trikot des Gesamtersten. Die Topfavoriten um Vorjahressieger Egan Bernal erreichten das Ziel im Hauptfeld.

+++++ 30. August 2020 +++++

Ex-Weltmeister Gilbert und Degenkolb schon raus

Nach dem Aus für den deutschen Radprofi John Degenkolb (Gera/Lotto-Soudal) ist auch für dessen prominenten Teamkollegen Philippe Gilbert die Tour de France bereits nach der ersten Etappe beendet. Der belgische Ex-Weltmeister und Klassikerspezialist hat bei einem Sturz am Samstag laut Mitteilung seines Teams einen Bruch der linken Kniescheibe erlitten.

Der Tour-Auftakt war von zahlreichen Stürzen überschattet worden, Degenkolb kam außerhalb des Zeitlimits ins Ziel. Aufgeben musste zudem der Spanier Rafael Valls (Bahrain-McLaren) mit einem Oberschenkelbruch.

Die zweite Etappe führt das Feld am Sonntag über drei anspruchsvolle Alpen-Anstiege und endet nach 186 km erneut in Nizza.

+++++ 29. August 2020 +++++

Stürze überschatten erste Etappe – Kristoff in Gelb

Starkregen, Stürze und ein Sprintspektakel im Kampf um das erste Maillot jaune: Unter schwierigsten Bedingungen hat der Norweger Alexander Kristoff den hektischen Auftakt einer ganz speziellen Tour de France gewonnen.

Der 33-Jährige vom Team UAE Emirates raste am Samstag in Nizza nach teils chaotischen 156 km etwas überraschend zum Sieg und jubelte über das Gelbe Trikot. "Ich habe immer schon davon geträumt, einmal das Gelbe Trikot zu tragen, mehr geht nicht als Radfahrer", sagte Kristoff.

Im Zielsprint an der berühmten Promenade des Anglais verwies er den dänischen Weltmeister Mads Pedersen (Trek-Segafredo) und Cees Bol aus den Niederlanden (Sunweb) auf die Plätze. Bester Deutscher wurde Tour-Debütant Jonas Koch (CCC/Schwäbisch Hall) auf dem 21. Rang.

Die Favoriten im Kampf um den Gesamtsieg um Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) hielten sich erwartungsgemäß zurück. Titelverteidiger Egan Bernal (Ineos Grenadiers) und die Herausforderer Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sowie Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) mussten dennoch erste kleinere Rückschläge einstecken: Pinot erwischte es beim Massensturz im Finale am heftigsten. Zuvor waren Bernals russischer Teamkollege Pawel Siwakow (23) und auch George Bennett aus dem Jumbo-Team zu Fall gekommen.

Kurz vor dem scharfen Start der Frankreich-Rundfahrt war nochmals deutlich geworden, dass diese Ausgabe anders als alle vorherigen ist. Im Rahmen der strengen Corona-Schutzmaßnahmen rollten die 176 Fahrer - darunter zwölf Deutsche - mit Maske zur Startlinie.

Nur wenige handverlesene Zuschauer waren in diesem Bereich zugelassen. Auf den ersten Kilometern durch die Innenstadt Nizzas standen jedoch Tausende Fans am Streckenrand, wenngleich nicht die Massen, die bei einem "Grand Depart" zu "normalen" Zeiten erwartet worden wären.

Eine dreiköpfige Ausreißergruppe ohne deutsche Beteiligung wurde vom Hauptfeld an der kurzen Leine gehalten. Das Tempo war hoch, das Rennen durch einsetzenden Regen hektisch, diverse Fahrer kamen auf der zunehmend rutschigen Straße zu Fall. Caleb Ewan, Sam Bennett, Richie Porte, Julian Alaphilippe - die Liste der Sturzopfer war prominent besetzt.

Etwa 50 km vor dem Ziel - die Ausreißer waren bereits gestellt - reagierte das Feld und reduzierte das Tempo. Einer der Wortführer war dabei der deutsche Profi Tony Martin (Jumbo-Visma), der seine Kollegen erfolgreich zur Mäßigung aufforderte. Das Risiko weiterer Unfälle wurde so zumindest minimiert, auch wenn es zu weiteren Stürzen kam.

Als sich im Finale die Sprintzüge formierten, kam es erneut zu einem Massensturz - dieses Mal war auch Pinot betroffen. Der Hoffnungsträger der Franzosen rollte sichtlich bedient, aber offenbar ohne schwere Verletzung ins Ziel.

Ans Gelbe Trikot gewöhnen kann sich Kristoff aber nicht. Schon auf der zweiten Etappe am Sonntag sind die Favoriten gefordert. Das 186 km lange Teilstück führt über drei anspruchsvolle Alpen-Anstiege und endet erneut in Nizza. Gewonnen werden kann die Tour am zweiten Tag nicht. Wer schwächelt, kann sich hier aber bereits einen größeren Rückstand einfangen.

+++++ 29. August 2020 +++++

Tour-Aus für Degenkolb - nach Sturz nicht mehr im Zeitlimit

Klassikerspezialist John Degenkolb ist bereits nach der ersten Etappe der 107. Tour de France ausgeschieden. Der 31-Jährige blieb nach einem Sturz am Samstag außerhalb des Zeitlimits und darf damit zur zweiten Etappe am Sonntag nicht mehr antreten. Lotto-Soudal-Teamsprecher Philippe Maertens bestätigte auf dpa-Anfrage das Tour-Aus. Degenkolb war nach der Etappe gleich zum Röntgen. Der frühere Paris-Roubaix-Sieger hatte sich bei dem Sturz an den Knien verletzt.

Neben Degenkolb kamen auch André Greipel und Nils Politt auf der ersten Etappe zu Fall. Beide haben die Stürze aber ohne gravierende Verletzungen überstanden und können am Sonntag starten. Greipel wurde am Bein mit vier Stichen genäht, Politt klagte über Rückenprobleme. Aufgrund der regennassen Fahrbahn war es zu zahlreichen Stürzen am Samstag gekommen.

+++++ 29. August 2020 +++++

Teams werden bei zwei Corona-Fällen ausgeschlossen

Aufgrund der stark ansteigenden Infektionszahlen wird bei der Tour de France nun doch eine Mannschaft ausgeschlossen, wenn es zwei positive Corona-Fälle im gesamten Team inklusive Umfeld innerhalb von sieben Tagen gibt. Das gab Tourchef Christian Prudhomme kurz vor dem Start der 107. Frankreich-Rundfahrt am Samstag bekannt. Erst am Freitag war die Maßnahme nach einer Entscheidung des Weltverbandes UCI gelockert worden. Demnach wäre ein Team erst bei zwei Positivfällen unter den jeweiligen acht Fahrern ausgeschlossen worden. Das direkte Team-Umfeld umfasst aber rund 20 weitere Personen wie Physiotherapeuten, Busfahrer oder Sportdirektoren.

Laut Prudhomme sei die Entscheidung vom interministeriellen Krisenstab getroffen worden. Hintergrund sind die seit Tagen steigenden Neuinfektionen in Frankreich. Am Freitagabend vermeldete das Gesundheitsministerium 7379 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden und sprach von einem „exponentiellen Anstieg“. Am Vortag waren es mehr als 6000, davor mehr als 5000.

Damit könnte es in den nächsten drei Wochen schnell zu Team-Ausschlüssen kommen. Erst am Donnerstag hatte die belgische Lotto-Soudal-Mannschaft zwei Positivfälle im Betreuerstab vermeldet und insgesamt vier Personen nach Hause geschickt.

Unter strikten Corona-Maßnahmen soll die Tour in den nächsten drei Wochen durch das Land rollen. Zuschauer sind erlaubt, wenn auch limitiert. Für die ersten beiden Tage wurden bereits starke Einschränkungen vorgenommen. Statt der eigentlich erlaubten 5000 Zuschauer im Start- und Zielbereich sollen nur einige Dutzend Personen erlaubt sein. Das Département in der Region Nizza ist als rote Zone eingestuft worden, wo das Virus besonders stark zirkuliert.

+++++28. August 2020+++++

Tour-Sieger bekommt 500.000 Euro

Der Sieger der 107. Tour de France (29. August bis 20. September) darf sich wie im Vorjahr über ein Preisgeld von exakt einer halben Million Euro freuen. Insgesamt schüttet der Tour-Veranstalter ASO Preisgelder in Höhe von 2,3 Millionen Euro aus. Ein Etappensieg bringt 11.000 Euro ein. Jeder Fahrer, der die dreiwöchige Rundfahrt beendet, erhält mindestens 1000 Euro.

Die Gewinner der Sonderwertungen (Punkte/Grün, Berg/Gepunktet) kassiert 25.000 Euro, der beste Jungprofi (1. Januar 1995 und jünger/Weiß) erhält ebenso wie der kämpferischste Fahrer 20.000 Euro. Für den Sieg in der Mannschaftswertung winken 50.000 Euro, jeder Tag im Gelben Trikot wird mit 500 Euro belohnt.

+++++26. August 2020+++++

Buchmann und Roglic jagen Bernal im Kampf um Gelb

Titelverteidiger Egan Bernal ist der heißeste Kandidat auf den Gesamtsieg bei der Tour de France. Der Weg ins Gelbe Trikot wird für den jungen Kolumbianer bei einer immens schweren Frankreich-Rundfahrt aber alles andere als ein Spaziergang – beim Saisonhöhepunkt nach der Coronapause ist das Gedränge unter den Stars groß. Die Favoriten:

Egan Bernal (23/Ineos Grenadiers): Im Vorjahr war das Bergwunder aus dem Anden-Nest Zipaquira der jüngste Toursieger seit 1909, die Chancen stehen gut, dass Bernal nun der Jüngste überhaupt mit zwei Titeln wird. Die Tour 2020 ist perfekt auf ihn zugeschnitten: Berge, Berge, Berge, nur ein Zeitfahren - und das auch noch bergauf. Bernal ist der einzige Fahrer im Feld, der die Tour schon einmal gewonnen hat.

Primoz Roglic (30/Jumbo-Visma): Im Gegensatz zu Bernal ist Roglic ein Spätstarter. Erst seit vier Jahren fährt der frühere Junioren-Weltmeister im Skispringen auf höchstem Niveau Rad. Nach dem Vuelta-Sieg im Vorjahr hat Roglic noch einmal draufgepackt, war zuletzt sogar einen Tick besser in Form als Bernal, stürzte dann aber. Ob Roglic schon beim schweren Auftakt in Nizza wieder topfit ist, dürfte mitentscheidend sein.

Emanuel Buchmann (27/Bora-hansgrohe): 83. - 21. - 15. - 4.: Bei der Tour ging es für "Emu" seit seinem Debüt stetig nach vorne. Logischer nächster Schritt - und Buchmanns erklärtes Ziel - wäre das erste deutsche Podium seit Andreas Klöden 2006 (2.). Im Vergleich mit Bernal und Roglic fehlt Buchmann manchmal noch der letzte Punch, Ziel muss sein, am Berg selbst Initiative zu übernehmen.

Thibaut Pinot (30/Groupama-FDJ): Pinot ist ein formidabler Kletterer - und eine Drama-Queen ganz nach dem Geschmack der Franzosen. Allerdings: Beendet hat Pinot die Tour zuletzt vor fünf Jahren.

Romain Bardet (29/AG2R): Frankreichs ewige Hoffnung wird im November auch schon 30, und langsam läuft Bardet die Zeit davon. Nach den Podestplätzen 2016 und 2017 kam nicht mehr viel in Sachen Gesamtklassement. Für Bardet, der selbst weiter den Anspruch auf den Toursieg hat, wird es schwer mit dem Podium, wie im Vorjahr dürfte er eher in den Kampf um das Bergtrikot einsteigen.

Nairo Quintara (30/Arkea-Samsic): Der 1,67-m-Floh bleibt ein Rätsel. Eigentlich ist er der perfekte Bergfahrer, und eigentlich hatte der frühere Giro- und Vuelta-Sieger das Zeug, trotz offenkundiger Zeitfahrschwächen auch die Tour zu gewinnen. Doch seit seinem letzten von drei Tour-Podestplätzen 2016 enttäuschte er beständig. Bei seinem neuen Arbeitgeber Arkea will er allen Zweiflern die lange Nase zeigen.

+++++24. August 2020+++++

Buchmann und Schachmann im Tour-Aufgebot

Aufatmen beim deutschen Radstar Emanuel Buchmann: Der zuletzt schwer gestürzte Vorjahresvierte kann bei der 107. Tour de France (29. August bis 20. September) starten. Buchmann erhielt am Montag von den Ärzten seines Teams Bora-hansgrohe die Freigabe für die Teilnahme am wichtigsten Radrennen der Welt. Die ambitionierten Ziele des 27-Jährigen sind aber in Gefahr. Buchmann hatte eigentlich das Podest bei der Tour angepeilt.

"Es gibt nun ein paar Fragezeichen, zumal es ja gleich richtig los geht", sagte Buchmann: "Es gibt keine Zeit zum Einrollen. Schon auf der zweiten Etappe geht es in die Berge. In wie weit ich da mithalten kann, wird man sehen. Ich kann die Tour jetzt nur von Tag zu Tag in Angriff nehmen."

Immerhin: Ex-Meister Maximilian Schachmann steht als Tour-Helfer bereit. Der Berliner reist trotz eines bei der Lombardei-Rundfahrt erlittenen Schlüsselbeinbruchs ebenfalls zum Grand Depart nach Nizza. Das Gleiche gilt für Gregor Mühlberger (Österreich), der eine leichtere Verletzung am Handgelenk auskuriert hat. Die Frankreich-Rundfahrt startet am kommenden Samstag.

+++++21. August 2020+++++

Debütant Koch und Routinier Geschke starten für CCC

Mit Debütant Jonas Koch und Routinier Simon Geschke geht das vor einer ungewissen Zukunft stehende Team CCC bei der 107. Tour de France an den Start. Der polnische Radrennstall gab am Freitag sein finales Aufgebot für die am 29. August in Nizza beginnende Frankreich-Rundfahrt bekannt. „Es war schon immer ein Traum von mir, an der Tour de France teilzunehmen. Es ist unglaublich, dass dies jetzt wahr wird. Ich bin sehr dankbar, dass das Team das Vertrauen in mich und meine Leistungen hat“, erklärte der 27 Jahre alte aus Schwäbisch Hall stammende Koch in einer Team-Mitteilung.