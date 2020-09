Tour de France 2020 : Belgier Bennett gewinnt zehnte Tour-Etappe - Greipel starker Sechster

Sam Bennet bejubelt seine erfolgreiche Zieleinfahrt. Foto: AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Berlin Die Tour de France ist mit einiger Verspätung wegen der Corona-Pandemie gestartet. In unserem Tour-Telegramm halten wir Sie über alle aktuellen Entwicklungen zu den Teams und Etappen auf dem Laufenden.

Sam Bennett hat sich auf der Ile de Re zum Sprintkönig gekürt und erstmals im Massenspurt bei der 107. Tour de France triumphiert. Im Kräftemessen der schnellen Kerle auf der windumtosten zehnten Etappe rang der Ire vom Team Deceuninck-Quick Step seinen australischen Rivalen Caleb Ewan (Australien/Lotto nieder. Ex-Weltmeister Peter Sagan (Slowakei) verlor mit Platz drei das Grüne Trikot an seinen langjährigen Bora-Teamkollegen Bennett.

"Ich danke allen Menschen, die mich hierhin begleitet haben", sagte Bennett unter Tränen: "Sorry, ich will keine Heulsuse sein."

Erfreulich auf deutscher Sicht: Routinier Andre Greipel, der in der ersten Tour-Woche so leiden musste, sprintete erstmals mit und kam auf einen starken sechsten Platz in einem packenden Finale auf der Atlantik-Insel - nach dem großen Corona-Trubel um den positiv getesteten Tour-Direktor Christian Prudhomme ging es bei der Frankreich-Rundfahrt nach dem ersten Ruhetag auch sportlich richtig zur Sache.

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Slowene Primoz Roglic ohne große Mühe. Emanuel Buchmann rollte mit Rückstand ins Ziel - der in der Pyrenäen schwer geschlagene Bora-Kapitän hatte am Ruhetag seine Klassement-Ambition für hinfällig erklärt.

Am Start auf der Ile d'Oleron hatten am Mittag alle 165 noch im Rennen verbliebenen Fahrer gestanden, auf die Reise schickte sie - nicht Tour-Chef Christian Prudhomme. Dieser war nämlich bereits in Quarantäne, nachdem er am Ruhetag positiv auf eine Corona-Infektion getestet worden war.

"Das zeigt, dass es auch hier jeden erwischen kann", sagte Sunweb-Profi Nikias Arndt. Bei ihm und allen anderen Fahrern fielen die routinemäßigen Tests - die ersten seit Tourstart - negativ aus, das befürchtete Chaos stellte sich nicht ein. Jedoch mussten insgesamt vier Betreuer nach positiven Befunden die Heimreise antreten.

Beim "Insel-Hopping" von der Ile d'Oleron zur Ile de Re sorgte wie befürchtet auch starker Wind für Hektik im Feld. Bei einem der Stürze auf gerader Strecke kamen von den Favoriten der slowenische Laruns-Etappensieger Tadej Pogacar, Siebter des Gesamtklassements, und der drittplatzierte Franzose Guillaume Martin zu Fall, schafften aber mit einiger Mühe den Anschluss ans Feld.

Auch der Kölner Nils Politt vom Team Israel Start-Up Nation stürzte, danach hielt er sich immer wieder sichtlich unter Schmerzen die Schulter und konnte in der schnellen Schlussphase das Tempo im Feld nicht mehr mitgehen. Wenig später erwischte es auch Debütant Jonas Koch - vom Glück verfolgt sind die deutschen Profi bei der Tour 2020 nicht.

Auch am Mittwoch ist in Poitiers eine Sprintankunft zu erwarten, danach verabschieden sich Bennett, Sagan und Co. aus dem Scheinwerferlicht, die harten Tage im Zentralmassiv und in den Alpen beginnen.



+++++8. September 2020+++++

Frankreichs Premier muss nach Autofahrt mit Tourchef zum Corona-Test

Frankreichs Premierminister Jean Castex muss sich einem Corona-Test unterziehen. Der 55-Jährige hatte nach Angaben seines Büros vom Dienstag Kontakt zum Direktor der Tour de France, Christian Prudhomme, der zuvor positiv getestet worden war. Beide hatten am Samstag nebeneinander im Auto gesessen und die achte Etappe des Fahrradrennens verfolgt. "Sie trugen Masken und hielten die Corona-Regeln ein", betonte das Büro des Premiers.

Präsident Emmanuel Macron rief die Bürger wegen der massiv gestiegenen Infektionszahlen auf, "wachsamer" zu sein. "Oft gibt es Ansteckungen bei privaten Feiern und Treffen mit der Familie." Nach seinen Angaben wird die Regierung am Freitag neue Schutzmaßnahmen prüfen.

Macron äußerte sich nach einer Rede vor Berufsschülern in Aulnat in der Auvergne. Bei der Ansprache erlitt er einen Hustenanfall und zog seine Maske aus, um ein Glas Wasser zu trinken. Danach hustete er in die Hand, bevor er eine "leichtere Maske" gereicht bekam.

+++++8. September 2020+++++

Tourchef Prudhomme positiv auf Corona getestet - alle Fahrer negativ

Am Samstag verfolgte Christian Prudhomme die erste Pyrenäen-Etappe mit Premierminister Jean Castex im Direktions-Auto, am Montagabend war er Ehrengast einer Cocktailparty - und am Dienstag in Quarantäne: Ausgerechnet der mächtige Boss der Tour de France hat für den ersten prominenten Coronafall der Frankreich-Rundfahrt gesorgt. Alle Fahrer überstanden den Testmarathon rund um den ersten Ruhetag hingegen mit negativem Ergebnis.

"Das ist natürlich nicht gut. Ich hoffe, dass Prudhomme mit keinem Fahrer in Kontakt geraten ist", sagte der deutsche Tour-Profi Simon Geschke, als die Nachricht kurz vor dem Start der elften Etappe an der westfranzösischen Atlantikküste die Runde machte: "Ich habe ihm zumindest noch nicht die Hand gegeben."

Der 59 Jahre alte Prudhomme war da schon auf dem Weg in die Quarantäne. "Ich werde die Tour für acht Tage verlassen. Ich werde es so handhaben, wie es jeder Angestellte in Frankreich in so einem Fall machen müsste", sagte der Direktor des Tour-Ausrichters ASO. Wie mit seinen Kontaktpersonen verfahren wird, war zunächst nicht bekannt.

Von denen hat Prudhomme reichlich: Der Mann, der seit anderthalb Jahrzehnten tv-wirksam den Etappenstart herbeiwinkt, ist bekannt wie ein bunter Hund. "Prudhomme ist immer ein sehr gefragter Mensch und unter den meisten Leuten", sagte CCC-Profi Geschke: "Dass wir Fahrer in der Blase ohne positiven Test waren, überrascht mich hingegen nicht." Sein Sunweb-Kollege Nikias Arndt meinte: "Das mit Prudhomme zeigt, dass es jeden erwischen kann. Uns war bewusst, dass es auch hier in der Blase einen positiven Test hätte geben können."

Während Prudhomme auch in Coronazeiten das nahezu normale Tourleben mit seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen lebte, waren die Teams peinlich darauf bedacht, in ihrer Blase zu bleiben. Zwar war auch dies mit Restrisiken behaftet, zumal an den Pyrenäen-Anstiegen Fanmassen den Fahrern nahe kamen.

Doch die Disziplin der Profis scheint groß genug gewesen zu sein, dass alle Fahrer im Rennen bleiben durften. Von den rund 650 getesteten Personen in den 22 Mannschaften lieferte beim ersten Test seit dem Start in Nizza (den nächsten gibt es am zweiten Ruhetag) je ein Mitarbeiter von Cofidis, AG2R, Ineos Grenadiers und Mitchelton-Scott ein positives Ergebnis ab, die vier Personen haben die Tour verlassen. Das befürchtete Chaos blieb aber aus.

"Für uns ist das sehr wichtig zu sehen, dass die Blase hält - zu 90 Prozent geht es bis nach Paris", sagte der Kölner Profi Nils Politt. Nicht nur ihm war die Erleichterung anzumerken, schließlich wären die Maßnahmen hart gewesen: Zwei positive Tests in einem Team - und die gesamte Mannschaft wäre raus gewesen.

"Es gibt klare Regeln. Wenn wir nach Hause fahren hätten müssen, wäre es eben so gewesen", sagte Andre Greipel, Teamkollege Politts bei Israel Start-Up Nation. So aber könnte das System-Tour zum Vorbild werden. "Das ist hier ja eine Art Versuchsobjekt für den gesamtem Sport", sagte Greipel: "auch der Fußball sieht, dass es nicht unmöglich ist, dass es Veranstaltungen gibt, wo auch Fans involviert sind. Das macht ja den Sport aus."

+++++8. September 2020+++++

Das erwartet die Fahrer auf der 10. Etappe

Nach dem Ruhetag geht es bei der 107. Tour de France am Atlantik weiter. Die größte Herausforderung dürfte auf der zehnten Etappe der Wind sein. Ansonsten rüsten sich die Sprinter für eine weitere Massenankunft.

Strecke: Vom Profil her ist die zehnte Etappe ein Traum für die Sprinter. Über 168,5 Kilometer verläuft das Teilstück am Dienstag von Le Château-d'Oléron nach Saint-Martin-de-Ré über komplett flaches Terrain an der Atlantikküste. Doch Vorsicht ist geboten. Sollte es windig sein, kann das Feld komplett auseinanderreißen. Da reicht schon ein technischer Defekt, um so manche Tour-Träume platzen zu lassen.

Favoriten: Wenn alles normal läuft, dürften die schnellen Männer um Caleb Ewan (Australien) und Sam Bennett (Irland) ihre Chance in einem Massensprint suchen. Zudem bietet sich Bennett die Chance, das Grüne Trikot des Punktbesten von seinem früheren Teamkollegen und Ex-Weltmeister Peter Sagan zurückzuholen. Im Sprint ist auch mit dem routinierten Auftaktsieger Alexander Kristoff (Norwegen) immer zu rechnen.

Gelbes Trikot: Nachdem sich der Slowene Primoz Roglic am Sonntag mit dem Gelben Trikot einen Kindheitstraum erfüllt hat, wird er es kaum so schnell abgeben wollen. 21 Sekunden liegt er vor Titelverteidiger Egan Bernal. Der Vorsprung sollte bis zu den nächsten Bergetappen halten, wenn keine Panne dazwischen kommt.

Deutsche: Das deutsche Bora-hansgrohe-Team hat seinen Plan geändert und geht nun auf einen Etappensieg. Doch wer soll es richten? Auf der Flachetappe werden die deutschen Akteure des Teams kaum etwas ausrichten können. Das wäre eher eine Angelegenheit für André Greipel. Doch der Altstar aus dem Israel-Team quält sich seit Tagen mit Sturzverletzungen über die Straßen. Ob es am Ruhetag besser geworden ist?

+++++8. September 2020++++

Verdächtiger Corona-Test sorgt bei Alaphilippe-Team für Aufregung

Ein verdächtiger Corona-Test hat kurzfristig beim belgischen Radrennstall Deceuninck-Quick Step vor der zehnten Etappe der Tour de France für Aufregung gesorgt. Ein Mitarbeiter des Teams wurde am Dienstagmorgen mit dem Krankenwagen abgeholt. Der Nachtest erwies sich allerdings als negativ. „Wir werden das Rennen ganz normal fortsetzen“, teilte die Mannschaft um den französischen Superstar Julian Alaphilippe mit.

Rund um den ersten Ruhetag wurden bei allen 22 Mannschaften insgesamt über 600 Kontrollen auf das Virus durchgeführt. Laut Reglement führen schon zwei Positivfälle in einem Team innerhalb von sieben Tagen zum Ausschluss des ganzen Rennstalls. Zu einem Team gehören dabei nicht nur die acht Fahrer, sondern auch das direkte Umfeld wie Betreuer, Physiotherapeuten oder Sportdirektoren.

Die Teams absolvierten die Rundfahrt bislang in einer sogenannten Blase. Es galten strikte Regeln wie das Tragen von Masken beim Einschreiben, im Bus, im Hotel und bei der Siegerehrung. Dazu wurden die Athleten jeden Tag medizinisch überwacht und auf Symptome untersucht. Nur im Rennen gab es keine Einschränkungen.

+++++7. September 2020+++++

Buchmann geht auf Etappensiege, statt auszusteigen

Im Segler- und Surferparadies La Rochelle ließ sich bei strahlendem Sonnenschein die Frustbewältigung bei Emanuel Buchmann ein wenig angenehmer betreiben. Ein paar Kilometer spulte der angeschlagene Radstar auf seinem Arbeitsgerät an der Atlantikküste ab, ansonsten stand Regeneration ganz oben auf dem Tagesprogramm. In Angriffslaune war der Vorjahresvierte am Ruhetag der 107. Tour de France aber noch lange nicht. „Die Enttäuschung ist natürlich groß, wenn man sich ein Jahr darauf vorbereitet. Das ist kein schönes Gefühl“, sagte Buchmann auf einer Pressekonferenz in La Rochelle.

An Aufgabe denke er aber nicht. „Bei der Tour steigt man nicht einfach so aus. Die will man schon zu Ende bringen“, sagte der Ravensburger und kündigte einen neuen Anlauf für die nächsten Jahre an: „Ich weiß nach wie vor, dass ich es kann. Da ändert sich für die nächsten Jahre nichts. Die Werte waren vor der Tour auch andere.“

Den freien Tag am Atlantik nutzte das Team, um eine Planänderung zu vollziehen. Denn von den Podiumsträumen ist nichts mehr übrig geblieben, nachdem Buchmanns sensibler Motor am Wochenende in den steilen Pyrenäen gefährlich in den roten Bereich geraten war. „Das Gesamtklassement ist hinfällig. Wir werden versuchen, auf Etappensiege zu fahren“, sagte Sportdirektor Enrico Poitschke der Deutschen Presse-Agentur und formulierte die neue Ausrichtung. Alles andere wäre bei fast sechs Minuten Rückstand in der Gesamtwertung auch unrealistisch gewesen.

Dabei hatte Buchmann so sehr auf das große Ziel hingearbeitet, sogar mit dem ganz großen Coup geliebäugelt. Entsprechend war die Stimmung des 27-Jährigen nach dem Systemausfall auf den Rampen im Grenzgebirge im Keller. „Mental ist es schwer zu akzeptieren, dass man nicht ganz vorne mitfahren kann. Er hat monatelang darauf hingearbeitet. Wenn man dann angeschlagen in die Tour geht und merkt, dass es nicht funktioniert, ist das hart“, ergänzte Poitschke. Durch den Sturz bei der Dauphiné-Rundfahrt habe das Leichtgewicht aus dem Bora-hansgrohe-Team aber zu viele Trainingstage, zu viel Energie verloren. 15 bis 20 Watt habe er verloren, meinte Buchmann.

Was wäre sonst wohl möglich gewesen? „Viel“, sagte Teamchef Ralph Denk der dpa: „Die Leistungen sind ja messbar. Dieses Tempo der Favoritengruppe wäre er mit seiner Dauphiné-Form relativ leicht ohne besondere Quälerei mitgegangen.“ Stattdessen wurde er abgehängt, als die Stars um den neuen Gelbträger Primoz Roglic beim ersten Kräftemessen ernst machten.

So glich das Kyriad-Hotel in Aytré unweit von La Rochelle entfernt einem kleinen Sanatorium. Denn auch die drei Teamkollegen Maximilian Schachmann, Lennard Kämna und Gregor Mühlbauer kurierten Sturzverletzungen aus. „Der Körper geht in eine Art Notmodus. Bis hierher und nicht weiter“, sagte Lennard Kämna dem ZDF und fügte hinzu: „Wir erholen uns langsam. Ich glaube, dass wir in der zweiten und dritten Woche besser fahren werden.“ Und Schachmann betonte: „Wir sind keine gebrochene Truppe.“

Dann soll ein Etappensieg als Mindestziel herausspringen. Man werde nun schauen, welche Etappen Buchmann liegen. Und auch Schachmann, bei dem drei Wochen nach seinem Schlüsselbeinbruch die Werte besser werden, könnte noch eine Rolle spielen. „Aber an erster Stelle steht die Verteidigung des Grünen Trikots“, betonte Poitschke mit Blick auf die Punktewertung, die Ex-Weltmeister Peter Sagan noch knapp anführt. Richtig überzeugen konnte der Slowake aber auch nicht, was auch Denk aufgefallen ist: „Im Mann-gegen-Mann-Duell der besten Sprinter ist er im Moment nicht konkurrenzfähig.“

Apropos Konkurrenzfähigkeit. Damit Situationen wie in diesem Jahr, als Buchmann recht früh allein am Berg war, nicht mehr auftreten, hat sich der Rennstall mit dem gestandenen Rundfahrer Wilco Kelderman für die neue Saison verstärkt. Aktuell kann der 29-jährige Niederländer und frühere Vuelta-Vierter aber nicht helfen.